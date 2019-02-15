Son Dakika Haberleri: 70’li yılların müzikli panoraması

70’li yılların müzikli panoraması

39 dakika önce

Derya Bengi'nin hazırladığı 70'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük serisinin 3. kitabı "Görecek günler var daha", A'dan Z'ye 1970'li yılların Türkiyesi'nin ritmiyle şarkılar, türküler mırıldanarak bir dönemi anlatmayı hedefliyor.

70’li yılların müzikli panoraması, System.String[]
Derya Bengi'nin hazırladığı 70'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük serisinin 3. kitabı "Görecek günler var daha", A'dan Z'ye 1970'li yılların Türkiyesi'nin ritmiyle şarkılar, türküler mırıldanarak bir dönemi anlatmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:45 

Sazlı, Türkiye, Ekonomi
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