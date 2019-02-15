70’li yılların müzikli panoraması
39 dakika önce
Derya Bengi'nin hazırladığı 70'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük serisinin 3. kitabı "Görecek günler var daha", A'dan Z'ye 1970'li yılların Türkiyesi'nin ritmiyle şarkılar, türküler mırıldanarak bir dönemi anlatmayı hedefliyor.
Derya Bengi'nin hazırladığı 70'li Yıllarda Türkiye
: Sazlı
Cazlı Sözlük serisinin 3. kitabı "Görecek günler var daha", A'dan Z'ye 1970'li yılların Türkiyesi'nin ritmiyle şarkılar, türküler mırıldanarak bir dönemi anlatmayı hedefliyor.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:45
Merkez Bankası Yıl Sonu Dolar ve Enflasyon Beklentisini Açıkladı
Şeyma Subaşı ve Hazal Filiz Küçükköse Ödül Töreninde Pişti Oldu
İstanbul'da 35 Kadına Korkunç Fuhuş Tuzağı! Polis Operasyonla Kurtardı
Almanya'dan EURO 2024 İtirafı: Şampiyona, Türkiye'ye Siyasi Nedenlerden Dolayı Verilmedi