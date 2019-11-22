Son Dakika › Güncel › 70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı - Son Dakika
70'lik adam, 16 yaşındaki kıza tacizden gözaltına alındı
6 saat önce
ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:14 Kaynak: DHA
ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde 70 yaşındaki A.I.S., 16 yaşındaki H.Y. adlı genç kızı eliyle taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Geçen çarşamba günü Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldiği öne sürülen taciz olayı şöyle gelişti; A.I.S., H.Y. adlı kızı elle taciz etti. Küçük kız durumu önce ailesine ardından da polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli A.I.S.'yi aynı akşam gözaltına aldı. Sağlık kontrolden geçirildikten sonra sorgulanan A.I.S., 'çocuğa cinsel istismar' suçundan adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü ABD Başkanı Trump: Ben olmasaydım, Hong Kong 14 dakikada yeryüzünden silinmiş olurdu "Beştepe'ye giden CHP'li" iddiasıyla ilgili Bahçeli'den açıklama: Kılıçdaroğlu bu türbülans kolay kolay çıkamaz