70'lik dede 102 yaşındaki annesine gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 71 yaşındaki Hilmi Arslan, 15 yıldır yatağa bağımlı olan 102 yaşındaki annesine büyük fedakarlıkla bakıyor.

Kozluk Mahallesi'nde oturan Arslan, 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası yatağa bağımlı kalan annesi Havva Arslan'a vefa örneği sergileyerek, kol kanat geriyor.

Hilmi Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maddi sıkıntılar yaşadıklarını ve komşularının yardımıyla geçimlerini sağladıklarını belirtti.

Anneye bakmanın sevabının büyük olduğunu dile getiren Arslan, 15 yıldır yaptığı bakımlarda en ufak sıkıntı çekmediğini ifade etti.

Arslan, annesinin acı çekmesini istemediğini anlatarak, "Yemeğini, içmesini, ne istiyorsa yerine getiriyorum. 71 yaşındayım ve anneme seve seve bakıyorum. Anneyi nasıl atarsınız? Gece gündüz annemin başındayım, ne isterse yapıyorum. İsteyip de yapamadığım zaman vicdan azabı çekerim." diye konuştu.

Annesini bakımevine vermek istemediğini belirten Arslan, "Anne bu, nasıl vereyim? Benim elim ayağım tutuyor, onun için ölene kadar bakacağım." dedi.

Arslan, annesinden aldığı duanın kendisine yettiğini kaydetti.

Mahalle Muhtarı Halil Kılıçarslan da Arslan'ın yaptığının bir vefa örneği olduğunu söyledi.

Kılıçarslan, annesinin yemek, bulaşık, çamaşır ve diğer ihtiyaçlarını Arslan'ın tek başına karşıladığını, onun yaptığını her evladın yerine getiremeyeceğini dile getirdi.