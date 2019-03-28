Son Dakika Haberleri: 70'lik İhtiyar Delikanlı Gençlere Taş Çıkarttı

70'lik İhtiyar Delikanlı Gençlere Taş Çıkarttı

28 dakika önce

70'lik ihtiyar delikanlı gençlere taş çıkarttıTEKİRDAĞ - Lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla tertip ettiği kutlama programına, 'Maykıl Dede' lakaplı 70 yaşındaki Tuncay Özkan'ın dans şovu damga vurdu.

70'lik ihtiyar delikanlı gençlere taş çıkarttı

TEKİRDAĞ - Lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla tertip ettiği kutlama programına, 'Maykıl Dede' lakaplı 70 yaşındaki Tuncay Özkan'ın dans şovu damga vurdu.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla bir kutlama programı düzenledi. Yaşlılar Haftası sebebiyle Çorlu Huzurevi'nden 15 yaşlının okulda ağırlandığı programda, okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından halk türküleri seslendirilerek yaşlıların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.
Hem eğlendi hem eğlendirdi
Okul Müdürü Cengiz Vural ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çisem Uslu'nun konuşmalarının ardından okul öğrencilerinin seslendirdiği türkülerle devam eden programda, kendini müziğin ritmine kaptıran Tuncay Özkan birden sahneye atladı. Sahnede dans etmeye başlayan Tuncay Özkan, katılımcıların alkışları arasında dans figürlerini sergiledi.
Diğerleri de ona katıldı
Tuncay Özkan, namı diğer 'Maykıl Dede'nin enerjisine dayanamayan bazı huzurevi sakinleri de ona katılım göstererek sahnede dans etmeye başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin de yaşlıların arasına katılması ile birlikte program renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Programın ardından çok eğlendiklerini dile getiren huzurevi sakinleri, öğrencilere ve programı tertip eden öğretmenlere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:10 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tuncay Özkan, Yerel
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