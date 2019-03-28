70'lik İhtiyar Delikanlı Gençlere Taş Çıkarttı

70'lik ihtiyar delikanlı gençlere taş çıkarttı
TEKİRDAĞ - Lise öğrencilerinin Yaşlılar Haftası dolayısıyla tertip ettiği kutlama programına, 'Maykıl Dede' lakaplı 70 yaşındaki Tuncay Özkan
'ın dans şovu damga vurdu. Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde eğitim veren Kapaklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün katkılarıyla bir kutlama programı düzenledi. Yaşlılar Haftası sebebiyle Çorlu
Huzurevi'nden 15 yaşlının okulda ağırlandığı programda, okulun öğretmenleri ve öğrencileri tarafından halk türküleri seslendirilerek yaşlıların keyifli vakit geçirmesi sağlandı.
Hem eğlendi hem eğlendirdi Okul Müdürü
Cengiz Vural ve İlçe Sağlık Müdürü Dr. Çisem Uslu'nun konuşmalarının ardından okul öğrencilerinin seslendirdiği türkülerle devam eden programda, kendini müziğin ritmine kaptıran Tuncay Özkan birden sahneye atladı. Sahnede dans etmeye başlayan Tuncay Özkan, katılımcıların alkışları arasında dans figürlerini sergiledi.
Diğerleri de ona katıldı
Tuncay Özkan, namı diğer 'Maykıl Dede'nin enerjisine dayanamayan bazı huzurevi sakinleri de ona katılım göstererek sahnede dans etmeye başladı. Öğrenci ve öğretmenlerin de yaşlıların arasına katılması ile birlikte program renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.
Programın ardından çok eğlendiklerini dile getiren huzurevi sakinleri, öğrencilere ve programı tertip eden öğretmenlere teşekkür etti.