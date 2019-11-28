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70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

6 saat önce

70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor Safiye Nine 20 yıldır tek başına değirmen çalıştırarak Irak'tan İstanbul'a kadar sipariş gönderiyorHAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan 70 yaşındaki Safiye Ereli, kendisine ait değirmeni 20 yıldır tek...

70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

Safiye Nine 20 yıldır tek başına değirmen çalıştırarak Irak'tan İstanbul'a kadar sipariş gönderiyor

HAKKARİ – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan 70 yaşındaki Safiye Ereli, kendisine ait değirmeni 20 yıldır tek başına çalıştırarak adeta gençlere taş çıkartıyor.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta olan Suüstü köyünde yaşayan 8 çocuk annesi ve 10 torun sahibi Safiye Ereli, 20 yıl önce eşinin vefat etmesinden sonra kendilerine ait değirmenin başına geçti. 20 yıldır her sabah namaz kıldıktan sonra evden çıkan Safiye Ereli, 100 metre uzaklıkta bulunan değirmene geçerek 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor. Tüm zorluklara rağmen değirmende bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları 20 yıldır tek başına öğüten Ereli, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylerden sipariş alarak evinin geçimini sağlıyor.

"70 yaşıma rağmen işimi zevkle yapıyorum"

Değirmendeki işini bitiren Safiye Ereli, 70 yaşına ve tüm yorgunluğuna rağmen yetiştirdikleri ineklerine de bakarak kış için peynir ve süt topluyor. Safiye Ereli, "Evimin her şeyine ben bakıyorum. Sabah namazı kıldıktan sonra evime 100 metre uzaklıkta olan değirmene giderek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğüterek, kullanılacak şekle getiriyorum. Normalde bu işi 10 kişi yapacakken, ben tek başıma yapıyorum. 20 yıl önce eşim bakıyordu. Eşim vefat ettikten sonra tüm sorumluluk bana düştü. 70 yaşıma rağmen her gün olduğu gibi işimi zevkle yapıyorum. Yaptığım işleri, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylere göndererek evimi geçindiriyorum. Değirmendeki işimi bitirdikten sonra, süt ve peynir için yetiştirdiğim ineklerime de bakıyorum. Her şeye rağmen bir kadın olarak evime en güzel şekilde bakıyorum" dedi.

70'lik nine 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

Yüksekova, İstanbul, Irak, Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 11:18 Kaynak: İHA
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