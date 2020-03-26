70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel 70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ - Son Dakika

70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ

6 saat önce

Antalya'da tramvayla geldiği semt pazarından aynı yöntemle geriye dönmek isteyen, ancak koronavirüs önlemleri çerçevesinde görevlilerin tramvaya almaması üzerine yolda kalan Sultan Şahin'in (70) yardımına polis yetişti.

70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ, System.String[]

Antalya'da tramvayla geldiği semt pazarından aynı yöntemle geriye dönmek isteyen, ancak koronavirüs önlemleri çerçevesinde görevlilerin tramvaya almaması üzerine yolda kalan Sultan Şahin'in (70) yardımına polis yetişti.

Vefa timleri tarafından pazar arabası ile birlikte ekip otosuna alınan Şahin, evine götürüldü.

Sultan Şahin, polise dua ederek teşekkür etti.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şarampol caddeside meydana geldi. Yaşı itibariyle sokağa çıkması yasak olan Sultan Şahin, kimsesi olmadığı için evininin alışverişini yapmak amacıyla Topçular Mahallesi'nden tramvaya binip Çarşamba semt pazarına geldi.

Pazar alışverişini yapan ve dönüşte de yine tramvayla evine dönmek isteyen Şahin, koronavirüs önlemleri çerçevesinde tramvaya bindirilmedi ve güvenlik görevlisi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine motorize yunus ekipleri sevk edildi. Elinde eldiven ve yüzünde atkısı ile kendi önlemeni alan Sultan Şahin'in aynı yöntemle geri dönmesini isteyen polisler, güvenlik görevlisinden almasını rica etti. Polisin bu talebini reddeden görevli, talimat bulunduğunu belirterek Sultan Şahin'i almadı. Yaşlı kadınla sohbet edip üzülmemesini söyleyen motorize tim, ekip arkadaşlarından yardım istedi. Bir süre sonra Şahin'in bulunduğu yere gelen Vefa timi, Sultan Şahin'i pazar arabasıyla birlikte ekip otosuna alıp evine götürdü.

Polisin kendisine son derece kibar davrandığını söyleyen Sultan Şahin, dua ederek teşekkürlerini iletti.


Sultan Şahin, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 12:52 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manavgat sahilinde koronavirüs tedbirlerine uyulmuyor
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Tartıştığı oğlunu sopayla öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü
Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı Alman yetkililer ülkedeki koronavirüs ölümlerinin düşük olmasının nedenlerini anlattı         
19:06
ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu         
18:51
Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı Medipol Başakşehir'de futbolcular ve teknik heyetin testleri negatif çıktı         
18:42
Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü Baba, tartıştığı oğlunu sopayla döverek öldürdü         
18:37
Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak Merih Demiral, 2 bin aileye erzak yardımı yapacak         
18:37
Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı Ece Seçkin'den takipçilerini güldüren karantina paylaşımı! Kendini streçe sardı         
18:34
İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet İngilizler yazdı! Beşiktaş'ta gündem Trezeguet         
18:28
Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar         
18:11
Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir Bakan Koca'dan koronavirüs testi açıklaması: Testin gerekliliğine, şikayetlere bakarak hekim karar verir         
18:10
Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı Bakırköy Adliyesi'nde görevli bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahkemeler karantinaya alındı         
18:00
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama         
17:31
ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı ABD'de koronavirüs vakaları 70 bine yaklaştı, ölü sayısı 1046'ya çıktı         
17:24
Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir Koronavirüsün Türkiye'de yayılımına dair 3 senaryo! Etkin tedbirlerle salgın nisan sonunda kontrol altına alınabilir         
17:22
Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum Eski futbolcu Wesley Sonck'tan fenomen kızına gönderme: Ben bikinili fotoğraf paylaşmıyorum         
17:20
Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu Kayıp olarak aranan yaşlı adam, sulama kanalında ölü bulundu         
17:12
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir         
17:00
Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz Putin, diğer liderlere göre daha iyimser: 2-3 ay içinde virüsü yeneceğiz         
16:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı         
16:54
Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor Koronavirüse yakalanan İtalyan hasta, yaşadıklarını anlattı: Bu virüs, semptomları olmayanların ayaklarıyla yürüyor         
16:52
Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık, cezaevi firarisiyle yakalanarak adliyeye çıkarıldı         
16:50
Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı Yunanistan'da Türk köyü karantinaya alındı         
16:48
Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı Graziano Pelle ve sevglisinin koronavirüs dansı rekor kırdı         
16:47
Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı Batman'da 70 yaşındaki Ali dede evinde sıkılınca salıncak yaptı         
16:44
İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı İtalya'da 17 yıl önce koronavirüs pankartı açıldığı ortaya çıktı         
16:43
Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti Videosu ilgi gören Tevhide nine, herkesi yetişecek üzümleri yemeye davet etti         
16:41
Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde Koronavirüsten ölenlerin defni için Kilyos ve Beykoz'da defin yerleri belirlendi! Mahalle halkı diken üstünde         
16:27
Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Koronavirüs nedeniyle kapatılan tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü         
16:20
Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı Koronavirüse yakalanan hamile kadının 'Evden çıkmayın' yakarışı! Her cümlesinde soluksuz kaldı         
16:17
Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak Son Dakika: LGS kapsamındaki merkezi sınav, birinci dönem müfredatından yapılacak         
16:16
Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı Yaşlı çift, pazar alışverişlerini yapan görevlilere teşekkür notu bıraktı         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2020 19:32:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 70'LİK SULTAN NİNE'NİN YARDIMINA VEFA TİMİ YETİŞTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]