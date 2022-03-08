70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

08.03.2022 15:51

BAĞCILAR'da 2 şüpheli, fiyatı 70 lira olan külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek altın gibi göstererek 12 kişiyi dolandırdı.

BAĞCILAR'da 2 şüpheli, fiyatı 70 lira olan külçe altın şeklindeki çakmakları gerçek altın gibi göstererek 12 kişiyi dolandırdı. O anlar kameraya yansıdı.

Bağcılar'da geçen hafta bir kişi yoldan geçenleri çevirerek yanında külçe altın olduğunu dile getirdi. Şüpheli, yoldan geçenlere yanındaki altın külçeleri satmak zorunda olduğunu, külçelerin piyasa değerinin 41 bin lira olduğunu söyledi. Şüphelinin diğer ortağı da alıcıymış gibi gelerek, konuşmalara dahil oldu. Şüphelinin ortağı 4 bin liraya külçe altın satın alıyor gibi yaptı, şüpheli de çevirdiği kişilere 'bu fırsatı kaçırma, bak adam aldı' diyerek külçe altın görünümlü çakmağı yüksek fiyatlardan sattı. Şüpheliler bu yöntemle 12 kişiyi dolandırdı. Alıcılar külçe altın yerine çakmak aldıklarını anlayınca Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kamera kayıtlarını inceledi. 4 Mart tarihinde kendini Suriyeli olarak tanıtan şüpheli ve yanındaki 2 kişiyle birlikte Üsküdar'da yakalandı. Yapılan üst ve ikamet aramalarında 17 adet külçe altın görünümlü çakmak ve 5 bin 440 lira para ele geçirildi. 3 şüpheli dolandırıcılık suçundan adli makamlara sevk edildi.

Bağcılar'da güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir kişinin iki kişiden para alarak, çakmakları verdiği anlar kaydedildi. Alışveriş sonrasında çakmakları satın alan kişinin çakmakları satan şüphelinin ortağı tarafından uzaklaştırıldığı görülüyor.

70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR
70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

YORUMLAR
500
70 liralık çakmakları külçe altın diye satıp, 12 kişiyi dolandırdılar 70 liralık çakmakları külçe altın diye satıp, 12 kişiyi dolandırdılar Son dakika haberleri! Bağcılar'da 4 dilde 'Savaşa Dur De' çağrısı Son dakika haberleri! Bağcılar'da 4 dilde 'Savaşa Dur De' çağrısı Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi Kadın polisler dosta güven, düşmana korku verdi

Emniyet Müdürlüğü, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika


Son Dakika
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:26 8 Mart'ta da kadına yönelik şiddet durmadı! Boşanma davasından çıktı, kayınvalidesini bıçakladı!
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
15:11 Her yer "Z" harfli sembollerle dolu: Rus yanlısı bütün platformlar taraflarını "Z" ile gösteriyor
15:11 Arkeologlar bin 500 yıllık kasenin mesajını şaşkınlıkla okudu: İblis'i böyle yenersiniz
15:07 Daha önce canlı yayına sarhoş çıkmıştı, bu kez de zamlara karate yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 15:59:30. #1.11#
SON DAKİKA: 70 LİRALIK ÇAKMAKLARI KÜLÇE ALTIN DİYE SATIP, 12 KİŞİYİ DOLANDIRDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement