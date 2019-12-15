70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın - Son Dakika
Son Dakika Güncel 70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın - Son Dakika

70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın

6 saat önce

Denizli'de kış mevsiminin gelmesiyle sürücüler soluğu oto tamircilerinde aldı.

70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın, System.String[]

Denizli'de kış mevsiminin gelmesiyle sürücüler soluğu oto tamircilerinde aldı. Kış bakımı yaptırmak isteyen sürücüler sanayide yoğunluk oluştururken, işin uzmanları "70 liralık masraftan kaçarken otomobilin motorundan olmayın" uyarısında bulundu.


Kış mevsiminin kendini hissettirdiği bu günlerde sürücülerin olası tehlikeleri önlemek için araçlarına kış bakımı yaptırması büyük önem taşıyor. Sıcaklıkların eksi derecelere inmesiyle özellikle antifriz bulunmayan motorda, radyatördeki ve motor bloğundaki suyun buz tutması sebebiyle blok ve radyatör patlayabiliyor. Kış aylarında ön önemli faktörün antifriz olduğunu belirten oto tamir ustası Halil Ürekli, "Radyatör koymazsak hava eksi derecelere düştüğü zaman motordaki, radyatördeki, motor bloğundaki suyun buz tutması sonucu blok ve radyatör patlayabilir. 70-80 TL'lik bir masraf daha sonra 2 bin ile 10 bin TL gibi çok yüksek miktarlara ulaşabilir. Araçtaki küçük şeyleri göz ardı edersek daha büyük problemler çıkartabilir" dedi.


Yağışlı havalarda dikkat edilmesi gereken önemli faktörlerin başında lastiklerin ve sileceklerin geldiğini belirten Ürekli, "Küçük şeylerin büyük sıkıntılar oluşturmaması için kışlık bakımlarımızı kış gelmeden kesinlikle yaptırmamız gerekiyor. Silecek, lastik basınçları, kış lastikleri, dizel araçlar için kızdırma buji konusu, yakıt sistemi ve hava filtresi ile ilgili genel bakımlarımızın her zaman yapılmış olması gerekir" şeklinde konuştu.


"Orta segment bir arabanın kışlık bakımı 300 TL ile 600 TL arasında"


Araçta yapılacak kış bakımının yapılacak işleme ve aracın durumuna göre değişebileceğini söyleyen Ürekli, "Orta segment bir arabanın genel kışlık bakımı 300 TL ile 600 TL arasında değişir. Bu yapılacak işleme göre mesela silecekleri, yağı, antifrizli cam suyu ve antifriz bunlar aracına ve durumuna göre değişebilir" şeklinde konuştu.


"Bazı müşterilerimiz iş yoğunluğundan gelemiyor, bazıları önemsemiyor"


İnsanların kış bakımına çok fazla önem vermediğini, aslında bu konunun göz ardı edilmemesi gereken bir konu olduğunu dile getiren Halil Ürekli, "Denizli'de olduğumuz ve çok sert bir kış geçirmediğimiz için insanlar çok göz ardı ediyor. Bazı müşterilerimiz iş yoğunluğundan gelemiyor, bazıları önemsemiyor, 'kış mı oluyor Denizli'de' falan gibi ama bir gecede çok soğuk günler geçirebiliyoruz" dedi. - DENİZLİ

Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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