70 lokanta hayırseverlerin yardımıyla iftar yemeği hazırlıyor - Son Dakika

Merkezefendi Belediyesi, 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi ile, sınırlar içerisinde bulunan 70 lokanta hayırseverlerin destekleriyle beraber ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırıyor.

Merkezefendi Belediyesi, 'Merkezefendi El Ele' iyilik hareketi ile bu yıl da esnafa can suyu olmaya devam ediyor. Pandeminin zorlu şartlarında iyilik hareketine katılan Merkezefendi sınırları içerisindeki 70 lokanta, hayırseverlerin destekleri ile ihtiyaç sahiplerine sıcak iftar yemeği ulaştırıyor. Sırakapılar Mahallesi'nde sekiz yıldır esnaflık yapan Tennur Çıldır, iyilik hareketi projesi ile işlerinin canlandığını belirtti. Arkadaşları sayesinde iyilik hareketine başvuran Çıldır, "8 yıldır bu işi yapıyorum. Daha önce bir ev hanımıydım. Küçük bir gözleme işi ile burayı kurduk. Başlangıçta hiçbir şeyimiz yoktu. İşler ilerledikçe menüde yemek de çıkarmaya başladım. Ağırlığı yemeğe verdik. Pandemiden dolayı işlerimiz durdu şu anda. Bazı esnaflar dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı, biz kapatmadık ama işlerimiz çok düştü. Geçen yıl bu projeye hayırsever olarak başvurmuştuk, destek vermiştik. Bu yıl da işletme sahibi olarak başvurduk, o da bize çıktı. Şu anda gerçekten de ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırabiliyoruz. Saat 18.00, 18.30 gibi paketliyorum. 19.00, 19.30 gibi de dağıtıma çıkıyoruz. Ben kendim de bazen dağıtıma çıkıyorum. Gerçekten yemekler ihtiyaç sahiplerine gidiyor. Hem esnafa hem de ihtiyaç sahiplerine destek olan Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Her zaman esnafımızın ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız"

Esnafın ve ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi 'de bu yıl da iyiliğin kazandığını söyledi. Merkezefendi 'de her geçen gün dayanışmanın ve yardımlaşmanın arttığını ifade eden Başkan Doğan, "İlk günden bu yana sosyal belediyecilik anlayışı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Gerek esnafımız için gerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimiz için projeler hayata geçiriyoruz. Her zaman esnafımızın ve ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanındayız. Geçtiğimiz yıl başlatılan iyilik hareketimiz, bu yıl da büyüyerek devam ediyor. 70 esnafımız, ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerine yemeklerini ulaştırıyor. Bu sayede hayırseverlerimizin destekleri ile hem esnafımız kazanıyor hem de ihtiyaç sahiplerine yardımcı olunuyor. Sistemimize dahil olan restoranları, ihtiyaç sahiplerini tamamen adil ve şeffaf bir süreçle belirledik. Merkezefendi'de iyilik kazanmaya devam edecek" dedi. - DENİZLİ