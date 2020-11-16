70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor - Son Dakika

70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor

16.11.2020 09:57
70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor, System.String[]

Kastamonu'da Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Ejder Çukuru ve Mantar Mağarası, ender görülen şekli, gizemli yapısı, derinliği ve uzunluğuyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Kastamonu'da Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Ejder Çukuru ve Mantar Mağarası, ender görülen şekli, gizemli yapısı, derinliği ve uzunluğuyla ziyaretçi akınına uğruyor.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi Küre Dağları Milli Parkı içerisinde bulunan 70 metre derinliğinde ve 385 metre boyundaki Ejder Çukuru diğer adıyla Ejder Mağarası ve 4 metre yüksekliğinde kalker kütlesinden oluşan Mantar Mağarasını ziyaret etmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. büyülüyor. Doğa ve tabiat turizmi açısından zengin alanları ile alternatif turizm arayanların yeni gözdesi haline gelen Kastamonu'da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyet gösteren Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (KUZKA) koordinasyonunda yürütülen yeni kamp alanlarının ve trekking rotalarının belirlenmesi çalışmaları tamamlandı. Bu kapsamda Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgede çalışmalar yapan İstanbul Doğa Sporları Kulübüne bağlı 12 sporcu, oluşturulan rota üzerinde Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki dünyanın en derin 4'üncü mağarası Ilgarini 'ye yürüyüş gerçekleştirdi. 2,5 kilometre uzunluğunda zorlu parkuru yürüyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği üyeleri, Ilgarini Mağarası güzergahında bulunan Mantar Mağarası ile Ejder Çukurunda keşif yaptı.

MACERASEVERLER MAĞARADA UNUTULMAZ ANLAR YAŞIYOR

İlk olarak Mantar Mağarası'nda incelemelerde bulunan doğa sporcuları, mağara içerisinde 4 metre yüksekliğindeki kalker kütlesinden oluşan mantar şeklindeki oluşumu inceleyerek bilgi edinmeye çalıştılar. Mantar şeklini aldığı için mağaraya da ismini veren kalker kütlesini inceledikten sonra doğa sporcuları, yüksekliği 12 ile 15 metre arasında değişen 385 metre boyunda ve 70 metre derinliğindeki Ejder Çukuruna yürüdü. Ejder Çukurunda belirlenen alana kadar yürüyen trekkingciler, sisin çöktüğü ejder çukurunda inceleme yaparak bir sonraki inceleme noktası olan Ilgarini Mağarası'na geçti.

"MACERA SEVERLERİN MUTLAKA BURALARA GELMELERİNİ TAVSİYE EDİYORUZ"

Kastamonu'nun Pınarbaşı İlçesi'nde Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Mantar Mağarasını ziyarete geldiklerini söyleyen İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karataş, "Gerçekten büyülenmemek elde değil, ülkemizin güzel yerlerinden biri daha. Mağaranın binlerce yıllık oluşumun sonucu olduğu anlaşılıyor. Parkur boyunca güzel çalışmaların yapıldığını gördük. Yürüyüş yolları yapılmış, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve macera severlerimizin mutlaka buralara gelip görmesini tavsiye ederiz. Burası doğa içerisinde bir cennet gibi adeta. Mağara oluşumu tektonik hareket sonucunda oluştuğu belli. Tabi ki insan büyüleniyor burayı gördüğünde. Çünkü yerin altındayız. Hava sıcaklığı farklı, mağara içerisindeki dinamikler ve mineral durumları farklı olduğu anlaşılıyor, insan büyüleniyor, farklı duygulara kapılıyor. Gerçi doğanın her yeri böyle, her yerde insan kendisinden bir şeyler bulabiliyor. Farklı duygulara girebiliyor. Ama gerçekten hem tarihi değeri olan hem doğal güzelliği olan yurdumuzun muhteşem yerlerinden bir tanesi burası" diye konuştu.

"TAMAMEN MACERA DOLU, ÇOK GÜZEL MAĞARA"

Ejder Mağarasını görmeye geldiklerini belirten İstanbul Doğa Sporları Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ayfer Erdoğan ise, "Şu anda Ejder Mağarasındayız. Burası 70 metre derinlikte bir yer. Burayı incelemeye geldik. Burada aşağıya iniş yapan mağaracı arkadaşları gördük. Onlar da şu anda çıkış yapıyorlarmış. Biz, buraya İstanbul'dan geliyoruz. Her şey şu anda çok güzel gidiyor, tamamen macera dolu. Hava da yürüyüş için mükemmel. Değişik duygular yaşıyoruz. Buraya kalabalık bir gurup olarak geldik. Şu ana kadar her şey yolunda gitti, güzel geçiyor. Mağara çok güzel. Baktığınız zaman mağaranın üzerine doğru sisler de inmiş. Çok güzel. Mümkün olsaydı mağaranın içine girip aşağıya inmek isterdik. Fakat bunun için teknik iniş takımlarının ve donamının olması gerekiyor. Burası 70 metre derinlikte, mağaracı arkadaşlar inceleme yapmak üzere onlar iniş yapmışlar. İnşallah bir daha ki gelişimizde de mağaraya iniş yaparız" şeklinde konuştu.

70 METRE DERİNLİĞİNDE 385 METRE BOYUNDAKİ ÇUKUR MERAK UYANDIRIYOR

Pınarbaşı'nın Sümenler Köyü'nde bulunan Ejder Çukuru diğer adıyla Ejder Mağarası, Mantar Mağarası'na 500 metre, Ilgarini Mağarası'na ise uzaklığı 1 kilometredir. Ejder Çukurunun genişliği 12 ile 15 metre arasında değişiyor. 70 metre derinliğe sahip Ejder Çukurunun boyu ise 385 metredir. Profesyonel dağcıların içerisine giriş yaptığı Ejder Çukurunda, en aşağıda bir yol olduğu ve çukurun içinde eskiden yapılmış olan merdiven kalıntılarının da bulunduğu belirtiliyor. Mantar Mağarası ise, adını mağara girişinden yaklaşık 30 metre içeride bulunan dev bir mantarı andıran 4 metre yüksekliğindeki kalker kütlesinden alıyor.

(Vedat Yunus İkizoğlu/İHA)

70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor
70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor
70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor

Kastamonu, Mantar, Milli, Küre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 70 metre derinlikte ve 385 metre boyundaki ejder mağarası merak uyandırıyor - Son Dakika


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