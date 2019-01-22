Son Dakika Haberleri: 70 Metre Fiber Kablo Çalan 3 Kişi Gözaltına Alındı

70 Metre Fiber Kablo Çalan 3 Kişi Gözaltına Alındı

11 dakika önce

KARAMAN'da telekomünikasyon şirketine ait telefon hattındaki 70 metre fiber kabloyu çalan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

70 Metre Fiber Kablo Çalan 3 Kişi Gözaltına Alındı, System.String[]
KARAMAN'da telekomünikasyon şirketine ait telefon hattındaki 70 metre fiber kabloyu çalan 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde Barutkavran köyünde telefon hattındaki 70 metre fiber kablonun kesilip çalınması üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik ve plaka tanıma sistemi kameralarını tek tek inceleyen jandarma şüphelilerin N.K. (29), P.K. (16) ve H.K.'nin (18) olduğunu belirledi. Jandarma 3 kişiyi oturdukları Konya'nın Ereğli ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. Çaldıkları kabloya da el konuldu. Suçlarını itiraf eden şüphelilerin geçen yıl aynı bölgede 170 metre kablo çaldıklarını söyledikleri öğrenildi.

3 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.

- Karaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:50 Kaynak: DHA

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