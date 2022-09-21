70 milyar dolar kaybeden Mark Zuckerberg, dünyanın en zengin kişileri listesinde 20. sıraya geriledi

2022 yılına 125 milyar dolarlık servetle giren Mark Zuckerberg, geride kalan zaman diliminde yüzde 55'ten fazla düşüş yaşayarak 70 milyar dolar kaybetti ve servetinde 54,6 milyar dolara kadar geriledi.

Bu düşüş, Mark Zuckerbeg'i dünyanın en zengin kişileri listesinde 20. sıraya kadar düşürdü.

İŞTEN ÇIKARMALAR ARTTI, İŞE ALIMLAR AZALDI

"Facebook muhbircisi" olarak tanınan Frances Haugen, Instagram'ın genç kızlarda yeme bozukluklarına ve intihar düşüncelerine neden olduğunu gösteren bir rapora sahip olduğunu söylemiş ve Zuckerberg'e tepkiler daha da artmıştı.

Öte yandan şirket, küresel ekonomik sorunlar nedeniyle bazı kişileri işten çıkardı ve işe alımları azalttı.