70 milyar TL yapılandırıldı
1 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine yapılandırmayla alakalı yaklaşık 5.95 milyon kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın da yapılandırıldığını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş
, vergi dairelerine yapılandırmayla alakalı yaklaşık 5.95 milyon kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın da yapılandırıldığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:43
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