Son Dakika Haberleri: 70 milyar TL yapılandırıldı

70 milyar TL yapılandırıldı

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine yapılandırmayla alakalı yaklaşık 5.95 milyon kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın da yapılandırıldığını bildirdi.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, vergi dairelerine yapılandırmayla alakalı yaklaşık 5.95 milyon kişinin müracaat ettiğini, yaklaşık 70 milyar liranın da yapılandırıldığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:43 

Mehmet Muş, Ekonomi
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