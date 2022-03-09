70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN - Son Dakika
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70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN

09.03.2022 09:07
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN

ADANA'da faiz ile para verip, gününde ödemeyen yapmayan kişilerden 70 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da faiz ile para verip, gününde ödemeyen yapmayan kişilerden 70 milyon liralık haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi sıkıntıya düşen 52 kişiye faiz ile para verip, karşılığında teminatla senet ve çek alan, gününde ödeme yapmadıkları için de haklarında icra takibi başlatarak 70 milyon lira haksız kazanç elde eden bir şebekeyi, teknik ve fiziki takiple deşifre etti.

Şebeke içinde faaliyet yürüttüğü öne sürülen 14 kişiyi tespit eden ekipler, operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde 14 adrese eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Kadınların da aralarında olduğu şüpheliler, sorgu için emniyete götürüldü.

70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN
70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPAN ŞEBEKEYE BASKIN - Son Dakika


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