Son Dakika Haberleri: 70 Milyon Liralık Büyük İkramiye Tam Bilete İsabet Etti

70 Milyon Liralık Büyük İkramiye Tam Bilete İsabet Etti

1 saat önce

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

Milli Piyango Genel Müdürlüğünün 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye, "7615536" numaralı tam bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul olarak açıklandı.

Milli Piyangonun 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 7 milyon liralık ikramiyeyi kazanan numara da belli oldu. Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.

Çekilişte amorti rakamları (4) ve (9) olarak belirlendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 08:45 Kaynak: AA

İstanbul, Aralık, Güncel
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