70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya 70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı - Son Dakika Dünya

70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı

6 saat önce

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

70 milyon liralık ikramiyenin talihlisi çıkmadı, para hazineye kaldı, System.String[]

Milli Piyango İdaresinin 2018'deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye "7615536" numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul- Kadıköy olarak açıklanmıştı.

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Milli Piyango İdaresi, Aralık, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 06:05 
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