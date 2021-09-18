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70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar - Son Dakika

70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

18.09.2021 11:50
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ADANA'da iş insanı Koray S., iş yerinden aracına binerken yüzü maskeli ve ellerinde eldiven bulunan kişilerce plakası sökülmüş otomobille kaçırıldı.

ADANA'da iş insanı Koray S., iş yerinden aracına binerken yüzü maskeli ve ellerinde eldiven bulunan kişilerce plakası sökülmüş otomobille kaçırıldı. Polis, 200'e yakın güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nın üyesi oldukları öne sürülen Yusuf T. (33), Haydar A. (39), Rıdvan T. (31) ile Erol A. (34) olduğunu tespit etti. 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalanırken, Koray S.'nin izine rastlanılmadı. Furkan Vakfı üyesi de olan Koray S.'nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin farklı tarihlerde Yusuf T.'ye verildiği tespit edildi. İş yerlerinden çoğunun satış vekaletini alan ancak birinde sorun yaşamaları üzerine Koray S.'yi kaçırdıkları öne sürülen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., eş zamanlı baskınlarla yakalandı.

Olay, 8 Eylül günü saat 17.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İş yerinden çıkan Koray S., arkasından yaklaşan otomobilden inen, yüzünü bez parçasıyla gizlemiş, eli eldivenli kişilerce araca bindirilerek kaçırıldı. Olaya tepki gösteren çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

200'E YAKIN GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLERBölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, aracın plakasının söküldüğünü ve içinde 4 kişinin bulunduğunu belirledi. Olayın öncesine ait 200'e yakın görüntüyü mercek altına alan ekipler, şüphelilerin, kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ile bağlantılı oldukları öne sürülen Yusuf T., Haydar A., Rıdvan T. ile Erol A. olduğunu ve aracın da bölgede birkaç tur attığını tespit etti.Araştırmasını derinleştiren polis, Koray S.'nin eski eşi Asuman S. ve kızı R.S.'ye ait yaklaşık 70 milyon TL değerinde çok sayıda arsa, iş yeri ve laboratuvarın satış vekaletinin, farklı tarihlerde şüphelilerden Yusuf T.'ye verildiği tespit edildi. Söz konusu iş yerlerinden birinin satış vekaletinin geçen ay yine Yusuf T.'ye verildiği, sonrasında Koray S. ile eski eşi Asuman S.'nin notere giderek vekaletin iptalini sağladığı öğrenildi.ŞÜPHELİLER YAKALANDI, MAĞDUR KAYIPOlaydan sonra kaçan şüphelilerden Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E. yapılan eş zamanlı baskınlarla yakalandı. Ailesinin işkence gördüğünden endişelendiği Koray S.'nin ise izine rastlanılmadı. Adreslerinde bulunmayan Rıdvan T., Erol A. ile onlara yardım ettiği belirlenen Emrah T.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf T., Haydar A. ile aracın sahibi Erdal E., çıkarıldığı nöbetçi sulh mahkemesince serbest bırakıldı.İTİRAZLA GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDILARSavcılığın üst mahkemeye şikayeti üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılmasıyla yeniden gözaltına alınan Yusuf T. ile Haydar A., çıkarıldığı mahkemece 'cebir, şiddet veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklanırken, Erdal E. ise serbest bırakıldı.

Öte yandan 7 Eylül 2011'de Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerinin, yurt olarak kullanılan bir evden cep telefonu ve 812 TL çaldığı öne sürülen A.B.'yi (14) kaçırıp, işkence yaptıkları; çocuğun amcası Ş.B.'nin (20) de para ve cep telefonunu gasbettikleri iddia edilmişti. O dönem haklarında hazırlanan iddianamenin Adana 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmesiyle aralarında Erol A.'nın da bulunduğu 8 sanığın 'nitelikli gasp' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 58'er yıla kadar hapsi istenmişti.


70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar
70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 milyon TL'lik mal varlığı için adam kaçırdılar - Son Dakika


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