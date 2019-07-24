Son Dakika Haberleri: 70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı: Talihli bana bir telefon açsa yeridir
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70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı: Talihli bana bir telefon açsa yeridir

11 dakika önce

MİLLİ Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Üsküdar'da bulunan bir seyyar bayi tarafından satıldı.

70  milyonluk bileti satan seyyar satıcı: Talihli bana bir telefon açsa yeridir, System.String[]
MİLLİ  Piyango İdaresi'nin 2019 yılbaşı çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye Üsküdar'da bulunan bir seyyar bayi tarafından satıldı. Bileti satan Ali Özçalımlı, "Büyük ikramiyeyi bir gurbetçi almış, ona hayırlı uğurlu olsun. İyi günlerde değerlendirsin. Benimle henüz iletişime geçmedi." dedi.

"Onu 4 Ağustos'taki düğünümüze davet ediyorum" diyen  Özçalımlı, " Allah ona sağlık versin. Beklentim odur ki bir telefon açsa yeterlidir. Parasını inşallah güzel bir yerde değerlendirir. Gelsin Türkiye'de millete faydalı olsun. En azından bir nebze de olsa işsizliği azaltır. 40 senedir İstanbul'da yaşıyorum. 3 çocuğum var, 2 çocuğum hala okuyor. Kiracıyım." diye konuştu.
Üsküdar'da taksicilik yapan bir kişi ise, talihlinin bileti satan Ali Özçamlı'ya yardım etmesini isteyerek,"Ben Üsküdar İskelesi'nde taksici esnafım. Biz burada senelerdir tanıyoruz zaten. Yaklaşık 3 senedir biz de buradan bilet alıyoruz. Bize de çıkabilirdi. Arkadaşa çıkmış, hayırlı uğurlu olsun. Yalnız ona tek bir ricam var. 35 yıldır kirada. Çocuğu evlendirecek. Çocuklarını okutuyor. Bize çıkmış olsaydı, ona maddi bir destekte bulunacaktık zaten. Bize çıkmadı arkadaşa çıktı. Arkadaştan da Ali babaya maddi bir destek bekliyoruz." dedi.


- İstanbul
Üsküdar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 11:10 Kaynak: DHA
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