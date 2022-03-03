Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

03.03.2022 14:51

Son dakika gündem haberine göre ELAZIĞ'daki bir okulda öğrenim gören 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ELAZIĞ'daki bir okulda öğrenim gören 70 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Kontrolleri yapılan öğrencilerde olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde bazı öğrencilerde boğazda yanma, karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görüldü. İdarecilerin ihbarı üzerine okula polis, itfaiye, AFAD ve doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin yapılan kontrollerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı. Öğrenciler, bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Elazığ Valiliği'nden de olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz merkezinde bulunan Şehit Cuma Dağ Ortaokulu'nda, gaz zehirlenmesi ihbarı alınması üzerine sağlık, AFAD ve emniyet ekibi ile birlikte doğal gaz dağıtım şirketi personelleri süratle okula intikal etmiş olup, ilgili birimlerce yapılan kontrollerde herhangi bir gaz kaçağı tespit edilmemiştir. 70 öğrencimiz, boğazlarında yanma şikayeti üzerine ilgili sağlık kuruluşlarına süratle sevk edilmiştir. Sağlık kuruluşlarımızda ilk muayeneleri gerçekleştirilen öğrencilerimizde herhangi bir gaz veya gıda zehirlenmesi teşhisi konulmamış olup, öğrencilerimiz tedbir amaçlı müşahede altına alınmıştır. Kontrolleri tamamlanan öğrencilerimiz ailelerine teslim edilmiştir. Okulumuzda öğrencilerimizin ve okul personelimizin sağlığını tehdit edecek herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi.

Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI
Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI

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Doğalgaz, Şehit, AFAD, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... 70 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME ŞÜPHESİYLE HASTANEYE KALDIRILDI - Son Dakika
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