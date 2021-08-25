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70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı - Son Dakika

70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı

25.08.2021 10:01

- (ÖZEL)70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı Aralarında Neyzen Tevfik'inde bulunduğu psikiyatri hastalarını minyatür sanatıyla gün yüzüne çıkarıyor Psikiyatri bilimi ile minyatür sanatını birleştirdi Bakırköy'de atölyesi bulunan Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Sabriye Şeker, 70...

- (ÖZEL)70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı

Aralarında Neyzen Tevfik'inde bulunduğu psikiyatri hastalarını minyatür sanatıyla gün yüzüne çıkarıyor

Psikiyatri bilimi ile minyatür sanatını birleştirdi

İSTANBUL - Bakırköy'de atölyesi bulunan Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Sabriye Şeker, 70 psikiyatri hastasını minyatür sanatıyla anlattı. Şeker, Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arşivlerinden yararlanarak, aralarında Neyzen Tevfik'inde bulunduğu psikiyatri hastalarını minyatür sanatı ile anlatıyor.

Otuz beş yıldır tezhip ve minyatür çalışmaları yapan ve birbirinden güzel eserlere imza atan Sabriye Şeker, bu sefer psikiyatri hastalarının minyatürünü yaptı. Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin arşiv belgelerinden yaralanan Şeker, şair Neyzen Tevfik dahil olmak üzere birçok psikiyatri hastasını minyatür sanatı ile anlatırken, tezhip sanatıyla da süsledi. 70 psikiyatri hastasını minyatür sanatı ile birleştiren Şeker'in yaptığı tablolar arasında Midilli Adası'ndaki bir hastanın eşini ve çocuklarını öldürmesi ve Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın hastalanmasını anlatan birçok eser bulunuyor. Şeker'in tek isteği ise bu eserleri sergileyip daha sonra müzeye vermek.

"Edirne bulunan Şifahane'deki melankoli hastalarını resmettik"

Yaptığı sanatı en ince ayrıntılarına kadar anlatan Tezhip ve Minyatür Sanatçısı Sabriye Şeker, "Psikiyatri vakaları ve psikiyatrinin tarihini minyatür ve tezhip ile süslemek dünyada ilk defa yapılan bir projedir. Bu aynı zamanda bu sanata da değişik bir bakış açısı sağlamıştır. Proje Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Sayın Erhan Hoca ile gerçekleştirdiğimiz bir projedir. Projenin içerisinde ilk psikiyatri ile gelişen olaylar, Edirne'de bulunan Şifahane'deki melankoli hastalarını resmettik, zaten önce ziyaretlerini yaptık. Sonra hastane bize arşivlerini açtı. Hastanenin içerisinde doktorlarla birlikte yatan hastalar ve hasta ile doktor ilişkisini anlatan minyatürlerde bulunmaktadır. Bu çok heyecan verici bir şey, Neyzen Tevfik'ten tutunda ki, o son derece güzel sözlerini de süsleme ile bütünleştirdik" diye konuştu.

"Tespit gömleği giydirilmiş bir hastanın ellerini çiçeklerle kapattım"

Hastanenin hocası Mazhar Osman'ın da portresini yapan Şeker, "Aynı zamanda örneğin; projemizin içerisinde nöbet geçiren hastalarımızın resmedilmesi ama bunları yaparken de, süslemenin bize vermiş olduğu o güzel olanaklardan faydalandım. Örneğin; bir tespit gömleğini yaparken saz yolundan kullandım. Tespit gömleği giydirilmiş bir hastanın ellerini çiçeklerle kapattım. Bu hayatın geçici olduğunu ve bunların hepsinin düzelebileceğini aslında bizim dünyaya bakış açımızı da etkileyen bir çalışma olmuştur. Bunun dışında tabii ki alkol hastalarından tutun, aynı zamanda çok değerli hocası Mazhar Osman'ın kendi portresini yapmaya çalıştım" ifadelerini kullandı.

"Psikiyatri tarihine ışık tutmuş vakaları minyatür ile anlatmaya çalışıyorum"

Bu projeyi gerçekleştirirken çok heyecanlandığını belirten Şeker, "Daha sonra bununla gelişen ikinci projemiz ortaya çıkmıştır. Bu da hastanemizin çok değerli ve Osmanlı tarihi konusunda uzman ismi Psikiyatrist Şahap Erkoç hoca ile gerçekleştirdik. Biz bu projede de psikiyatri tarihine ışık tutmuş vakaları hocam tespit ediyor, bana veriyor ve ben de onları minyatür ile anlatmaya çalışıyorum. Çok ilginç, çok heyecan verici ve aynı zamanda ışık tutucu bu çalışmalar hala devam ediyor. Ama koleksiyonumuzun büyük bir kısmını tamamladık. Bunların içerisinde Midilli Adası'ndaki bir hastanın eşini ve çocuklarını öldürüşünden tutunda, Çanakkale Savaşı'nda Seyit Onbaşı'nın hastalanmasını anlatan minyatürler de var. İnanılmaz güzel çalışmalar, ben bu minyatürleri yaparken onların dünyasına girebildiğini hissediyorum. Tek isteğim bu koleksiyonunun güzel bir şekilde sergilenip ait olduğu müzeye verilmesini sağlamak" dedi.

70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı
70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı
70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı
70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Neyzen Tevfik, Sabriye Şeker, Mazhar Osman, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 70 psikiyatri hastasının minyatürünü yaptı - Son Dakika


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