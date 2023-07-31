Amasya'nın Taşova ilçesinde yetişen 70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi. Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından istediği bir kabak tohumu sonrasında şaşkına döndü.

"KABAK 70 SANTİMETRE OLDU"

Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan kat kat daha uzun oldu. 70 santimi bulan kapak, görenlerin ilgisini çekti. Burcu Orman, "Bizim buralarda böyle cins bir kabak yoktu. Köyler birbirlerinden tohum alışverişinde bulunurlar. Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kabak 70 santimetre oldu" dedi.

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Açıklamasının devamında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade eden Orman, "Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz. Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar" şeklinde konuştu.

Orman, bu kabaktan çok güzel cacık olduğunu sözlerine ekledi.