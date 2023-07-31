70 santim uzunluğundaki kabak görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi

70 santim uzunluğundaki kabak görenleri şaşkına çevirdi

31.07.2023 14:35

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetişen 70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi. Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan Burcu Orman, komşusundan aldığı bir kabak tohumuyla büyük bir sürprizle karşılaştı. Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan çok daha uzun oldu. 70 santimi bulan bu kabak, çevredeki insanların dikkatini çekti. Orman, kabaktan yapılan cacığın da çok lezzetli olduğunu belirtti.

Amasya'nın Taşova ilçesinde yetişen 70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi. Taşova'nın Gemibükü köyünde yaşayan 3 çocuk annesi Burcu Orman, komşularından istediği bir kabak tohumu sonrasında şaşkına döndü.

70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi

"KABAK 70 SANTİMETRE OLDU"

Ektikleri tohumdan yetişen kabak, normal kabaklardan kat kat daha uzun oldu. 70 santimi bulan kapak, görenlerin ilgisini çekti. Burcu Orman, "Bizim buralarda böyle cins bir kabak yoktu. Köyler birbirlerinden tohum alışverişinde bulunurlar. Bize bir komşumuz verdi. Onlar da bilmiyormuş böyle olduğunu. Kabak 70 santimetre oldu" dedi.

70 santim uzunluğundaki kabak, görenleri şaşkına çevirdi

"NE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

Açıklamasının devamında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndüklerini ifade eden Orman, "Çok şaşırdık. Kabak kızartsak olmuyor, kurutsak olmuyor, ne olduğunu da bilmiyoruz. Geçen gün arkadaşlara yemek yaptım, ne kabak olduğuna inandılar ne de salatalık olduğuna inandılar" şeklinde konuştu.

Orman, bu kabaktan çok güzel cacık olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Amasya, Taşova, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 70 santim uzunluğundaki kabak görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Ömer Yurtseven, Arda Güler'e geçmiş olsun tweeti attı
15:38 Arda Güler'e destek paylaşımı yapan Ömer Yurtseven takipçisini fena bozdu
15:32 Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
15:29 Esenyurt'taki silahlı kavgayla ilgili yayın yasağı getirildi
15:28 Galatasaray, Sergio Ramos'u transfer ediyor
15:24 Yok artık Galatasaray! Nelsson'u yollayıp yerine Sergio Ramos'u getiriyorlar
14:55 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a karşı sürpriz adaylık hamlesi
14:50 Ankara'da yerel seçim rüzgarı sert esecek! AK Partili başkan, Yavaş'a karşı adaylığını ilan etti
14:49 Günlük kiralık evler için sertifika zorunluluğu getirilecek
14:45 Bakan Ersoy sinyali verdi! Günü birlik evlere vergi ve sertifika zorunluluğu geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2023 16:19:12. #1.11#
SON DAKİKA: 70 santim uzunluğundaki kabak görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement