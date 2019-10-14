Son Dakika Haberleri: 70 santimetre boyundaki kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
Son Dakika Genel 70 santimetre boyundaki kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

70 santimetre boyundaki kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

1 saat önce

70 santimetre boyundaki kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyorKARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir çiftçinin yetiştirdiği kabak, boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı.

70 santimetre boyundaki kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde bir çiftçinin yetiştirdiği kabak, boyu ve kilosu ile üreticisini şaşırttı.

İlçeye bağlı Şirinköy köyünde yaşayan Naciye Bostancı, 15 yıldır hayvancılık ve çiftçilik ile uğraşıyor. Her yıl bahçesinde biber, domates, patlıcan, mısır, fasulye yetiştiren Bostancı, bu yıl kabak da yetiştirmek için tohum ekti. Hasat vaktine yakın zamanda bahçesini gezen Bostancı, neredeyse çocuk boyunda ve kilosunda olan kabağı görünce şaşırdı. Çiftçinin yeğeni, 70 santimetre boyundaki 22 kiloluk kabağı taşımakta zorlandı.

Yengesini ziyaret ettiği sırada bahçe işleri ile uğraştığını gördüğünü belirten 12 yaşındaki Ege Bostancı, "Bahçede gezerken bu kabağı fark ettim. Kabağın boyuna baktım, neredeyse benim boyumda, kilosuna baktım neredeyse benim kilomu geçecek düzeyde. Artık kopardık eve getireceğiz, tatlısını afiyetle yiyeceğiz" ifadelerini kullandı.

15 yıldır çiftçilik yaptığını söyleyen çiftçi Naciye Bostancı, "Bu yıl bu türden kabak ektik. Ürünümüz dev kabak çıktı. Kilosu 20-25 kilo ağırlığında, 65-70 santimetre boyunda kabağımız yetişti. Bizde hiç böyle kabakla karşılaşmamıştık bu zamana kadar. Çok sevindik ve çok mutlu olduk. İlaçsız ve hormonsuz kabağımız yetişti" diye konuştu.

Bostancı, diğer ürünlerde organik tohum kullandığını ifade ederek fazla ürün elde ettiklerinde satışını yaptıklarını kaydetti.

70 santimetre boyundaki kabağı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor

Karabük, Yenice, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:27 Kaynak: İHA
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