70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika

70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor

04.05.2021 13:41
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor, System.String[]

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 70 ülkeden yabancı öğrencilerle iftar yaptı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrenim gören 70 ülkeden yabancı öğrencilerle iftar yaptı.

Osmangazi Belediyesi tarafından eğitime kazandırılan ve 70 ülkeden öğrencinin öğrenim gördüğü Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi, Ramazan ayında adeta "Dünya sofrasına" ev sahipliği yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da farklı coğrafyalardan gelen öğrencilerin iftar yemeğine ortak oldu. Evlerinden binlerce kilometre uzakta bulunan misafir öğrenciler ile birlikte orucunu açan Başkan Dündar, Ramazan'ın bereketini Osmangazi'de hep birlikte paylaştıklarını söyledi.

Uluslararası Murad Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 70 ülkeden öğrencinin eğitim gördüğü özel bir okul olduğuna vurgu yapan Başkan Dündar, "Bu okulumuzda öğrenim gören misafir öğrencilerimiz, geçen yıl pandeminin başlamasının ardından ülkelerine gidemediler. Yaz tatillerini burada geçirdiler. Türkiye'ye olan gönül borçlarını ödemek için maske ve tıbbı malzeme ürettiler.

Bu çocuklarımızın hepsi çok başarılı. Geçtiğimiz yıl ilk mezunlarımızı verdik ve mezun olan bütün öğrencilerimiz üniversiteye yerleşti. Okulumuz kısa sürede büyük bir başarıyı yakaladı. İnşallah, bu başarıyı yukarılara çıkaracaklar" dedi.

Kendi ülkeleri ve Türkiye arasında gönül elçisi olan öğrencilerle aynı sofrada iftar yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Dündar, "Bu başarılı öğrencilerle iftarda bir araya geldik. Ramazan'ın bereketini ve huzurunu birlikte yaşıyoruz. Bu çocuklar, iyi bir eğitim alarak ülkelerine dönüp insanlık adına hizmet edecekler. Ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaklar. Kaliteli eğitim almalarının yanı sıra, ülkemizin sahip olduğu manevi ve kültürel değerleri de en güzel şekilde öğreniyor. Rabbim hepsine zihin açıklığı versin" diye konuştu.

Misafir öğrencilerle birlikte orucunu açan Başkan Dündar, iftar sonrası öğrencilerle sohbet etti. - BURSA

70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor
70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor

İmam Hatip Liseleri, Mustafa Dündar, Osmangazi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Eski Trabzonsporlu Yattara: Ekrem İmamoğlu'nu çok seviyorum, bana yardımı dokundu Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Habertürk sunucusu MHP'nin hedefinde! Devlet Bahçeli'nin yardımcısından ağır sözler Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu Vakit geçmesin diye topu oyuna sokmak isterken yere düşen Yılmaz Vural'in hali yürekleri burktu Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı? 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 10 yaşındaki Kerim Can, 46 saat sonra ormanlık alanda bulundu 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı 20'li yaşlar akımına dahil olan Demet Akalın, yüzünün yandığı bir pozunu paylaştı Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Uyuşturucu için para isteyen oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Ekrem İmamoğlu'na Ekrem İmamoğlu'na "Türbeye girerken ellerini arkadan bağladı" soruşturması! Murat Ongun da doğruladı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin mezarlıktaki selvi ağaçlarını kesmesi doğa severleri ayaklandırdı         
13:48
Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz Son Dakika! AK Parti'den Bahçeli'nin 100 maddelik yeni anayasa önerisiyle ilgili ilk açıklama: Memnuniyetle karşılıyoruz         
13:25
Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı Son Dakika! Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısı için ön değerlendirme süreci başlattı         
12:53
Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi Koronavirüs nedeniyle entübe edilen Burak Sergen'den müjdeli haber geldi         
12:49
Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları Selçuk Bayraktar'ın '20 yaş challenge' paylaşımına beğeni yağdı! İşte 2005 yılına ait ilk İHA deneme uçuşları         
12:28
Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi Sokakta yakılmış ceset bulundu! Duvardaki PKK yazısı tüm gözleri terör örgütüne çevirdi         
12:12
Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest Rusya Kadın Milli Takımı futbolcusu Todua: Erkek futbolculara maç öncesi cinsel ilişki yasak ama bize serbest         
11:36
Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı Kaymakam, ormanda kiralık araç içerisinde cinsel ilişkiye girerken basıldı         
11:02
Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim Yılmaz Vural'a küfreden Novikovas: Kaybetmeyi kabullenemedim         
10:49
Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan oyuncu Uğur Güneş, yeni dizisi için imaj değiştirdi         
10:47
Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir Çin'in fırlattığı roket kontrolden çıktı, Dünya'ya düşüyor! 3 kentte çok sayıda kişi hayatını kaybedebilir         
10:31
Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş Bagajda bulunan çürümüş cesedin sırrı çözüldü! Kız arkadaşı tarafından öldürülmüş         
10:28
17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir 17 günlük tam kapanma, 19 Mayıs tatili nedeniyle bir hafta daha uzayabilir         
10:25
Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı Sosyal medyada 'İzban kekosu' diye küçümsenen Ali Uçar'ın romanı çıktı         
09:45
Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı Cami provokasyonunun ardından bu kez de sokağa çıktılar! Alparslan Kuytul ve beraberindekiler gözaltına alındı         
09:36
Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi Muafiyet listesi güncellendi! İçişleri Bakanlığı, kafa karıştıran 3 konuya daha açıklık getirdi         
09:35
Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler Sakın otomobilin içinde unutmayın! İşte aracında pet şişe bırakan mühendisin başına gelenler         
21:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2021 14:06:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 70 ülkeden öğrenciler, aynı sofrada buluşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement