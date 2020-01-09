70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat 70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu - Son Dakika

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu

6 saat önce

Almanya'da, 20 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek 70'nci Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, ünlü İngiliz aktör Jeremy Irons seçildi.

70. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu, System.String[]

Almanya'da, 20 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek 70'nci Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) jüri başkanlığına, ünlü İngiliz aktör Jeremy Irons seçildi.

Berlinale yönetiminden yapılan açıklamada, bu yıl 71 yaşındaki Oscar ödüllü film ve tiyatro oyuncusu Jeremy Irons'un festivalin jüri başkanlığını yapacağı duyuruldu.


Kariyerinde birçok filmde oynayan Irons, 1991'de "Reversal of Fortune" filmdeki rolüyle en "iyi oyuncu" Oscar ödülünü ve Altın Küre ödülünü almıştı.


70. Berlinale'de gösterilecek filmler henüz açıklanmadı.

Festivalin programı 29 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşılacak.

Film Festivali, Jeremy Irons, Berlin, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:14 Kaynak: AA
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