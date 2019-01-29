Son Dakika Haberleri: 70 Yaşında İki Türkiye Rekoru Kırdı

70 Yaşında İki Türkiye Rekoru Kırdı

16 dakika önce

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun İstanbul'da düzenlediği Masterler Türkiye Salon Şampiyonası'nda 70 yaşındaki Ali Demirhan iki Türkiye rekoru kırarak şampiyonaya imzasını attı.

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26-27 Ocak tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Masterler Türkiye Salon Şampiyonası'nda İzmir Masterler Atletizm Kulubü adına yarışan Ali Demirhan, iki Türkiye rekoru kırarak adından söz ettirmeye devam ediyor.

2019 yılı atletizm sezonunun ilk önemli yarışmaları olan İstanbul Masterler Türkiye Salon Atletizm Şampiyonasında M70 kategorisinde 1500 metreyi 6,13,09 ve 3000 metreyi ise 13,28,59 derecesi ile tamamlayarak iki Türkiye rekorunun ve altın madalyanın sahibi oldu.

M70 Gülle atmada ise 6,89 derecesi ile Türkiye ikincisi oldu.

Ali Demirhan'ın spor hayatı başarılarla dolu

Astsubay emeklisi olan Ali Demirhan, 1964 yılından beri sporla uğraştığını belirterek. Astsubay okulundan beri görev aldığı birçok askeri birlikte, katıldığı müsabakalarda 50'den fazla Türkiye birinciliği olduğunu ifade etti.

1994 Yılında emekli olan Ali Demirhan günlük yaşantısında da kondisyonunu korumak için sıkı antremanlar yaptığını söyledi.

2013 Yılından beri aralıksız Türkiye Şampiyonu

2000 metre engelli koşuda 2013 yılından beri aralıksız Türkiye Şampiyonu olan Ali Demirhan, 2014 yılında Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen şampiyonada 9,21,46 derecesi ile Türkiye rekorunu ikinci kez kırdı. 2016 Yılında Yunanistan'da Selanik şehrinde 800 metre koşusunda Balkan 3.sü oldu.

Konya'da zaman zaman askeri okullara girmek isteyen öğrencilere antrenörlük yaptığını da belirten Ali Demirhan,spor yapmaktan büyük keyif aldığını belirterek,bu keyfi madalyalarla süslemekten de büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Konya'da yaşayan Ali Demirhan, Tuzlukçu ilçesinin Erdoğdu köyünde doğan bir Nogay Türkü. 70 Yaşındaki Demirhan 3 çocuk ve 2 torun sahibi. Katıldığı bazı uluslararası müsabakalarda gözlerinin çekik olması nedeniyle kendisini uzak doğulu sananlar olduğunu söyleyen Ali Demirhan, onlara gururla Nogay Türkü olduğumu söylüyorum dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:34 Kaynak: Bültenler

İstanbul, Atletizm, Ali Demirhan, Türkiye, Güncel
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