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70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak! - Son Dakika

70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!

05.01.2022 13:57
70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak!

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yaşayan Ziya Durak, 32 yıldır sürdürdüğü liseyi bitirme mücadelesini kazanarak 70 yaşında Açık Öğretim Lisesi'nden mezun oldu. Karısının kendisine bu süreçte büyük desteğinin olduğunu söyleyen Durak, şimdiki hedefinin ise üniversiteyi bitirmek olduğunu ifade etti.

Durak, ilerlemiş yaşına rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimlerini yarıda bırakanların kalan eğitimlerini tamamlayarak mezun olmalarına destek olmak amacıyla geliştirdiği uygulamalardan faydalanarak 70 yaşında lise diploması almayı başardı. Okuduğu süreçte çiftçilik mesleğini, besiciliği sürdüren Durak, eğitimden de geri kalmadığını ifade etti. Durak, "Okumaya teşvik etmezsek olmaz. Ben hayvanlarıma bakıyorum, çiftçiliğe devam ediyorum ve aynı zamanda da okumaya devam ediyorum. 70 yaşındayım ve halen dincim, neden? Çünkü çalışıyorum, çalışan her zaman kazanır" dedi.

"OĞLUM VE GELİNİMLE KARAR VERDİK ÜNİVERSİTEYE GİDECEĞİZ"

Liseyi bitirdikten sonra kendisini gibi ilerleyen yaşlarına rağmen açık öğretim lisesinden mezun olan oğlu ve gelini ile üniversiteyi bitirmek istediklerini dile getiren Durak açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Allah izin verirse üniversiteyi de okuyacağız. Hedefimde üniversite var. Lise diplomasını aldıktan sonra oğlum ve gelinimle karar verdik üniversiteye gideceğiz. Bu yetmiyor, daha fazla okumak istiyoruz. Bizi görenler inşallah liseyi bitirmek için mücadele ederler. Liseyi bitirmek beni duygulandırdı. Çünkü ben liseyi bitirmek için 1990 yılından bu yana uğraştım. Ama olmadı, imkanım olmadı. Şimdi şükürler olsun üniversiteyi bitireceğim."

"EŞİMİN BAŞARILI OLMASI İÇİN HER ZAMAN ARKADASINDAYIM VE DESTEKÇİSİYİM"

Liseyi bitirmesinde 45 yıllık eşi Faden Durak'ın büyük desteği olduğunu belirten Ziya Durak, kendisine de teşekkür etti.

Durak'ın eşi Faden Durak ise, kocasını bu süreçte hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyleyerek, "Eşimin başarılı olması için her zaman arkasındayım ve destekçisiyim" dedi.

Öte yandan Ziya Durak, liseyi bitirdikten sonra en sevdiği hobilerinden birisi olan bulmaca çözmeyi ise daha rahat yaptığını sözlerine ekledi.

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Afyonkarahisar, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: 70 yaşında liseyi bitiren Ziya Durak'ın yeni hedefi üniversite mezunu olmak! - Son Dakika
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