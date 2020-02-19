70 yaşında okuma yazma öğrendi - Son Dakika
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70 yaşında okuma yazma öğrendi

13 dakika önce

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK' te okuma yazma eğitimi gören 70 yaşındaki Hatice Ocakoğlu'nun heyecanına ortak oldu.

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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İZMEK' te okuma yazma eğitimi gören 70 yaşındaki Hatice Ocakoğlu'nun heyecanına ortak oldu.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Akmeşe ziyaretinde mahalle konağında yer alan Akmeşe İZMEK'i ziyaret etti. 200 kursiyerin eğitim gördüğü Akmeşe İZMEK'te kursiyerlerle bir araya gelerek öneri, talep ve şikayetlerini dinledi. Kursiyerlerin yoğun ilgisi ve sevgisi karşısında teşekkürlerini sunan Başkan Hürriyet, kendisine gelen öneri ve talepleri tek tek not aldırarak yakından ilgileneceğini ifade etti. 8 kişinin eğitim gördüğü ve Halk Eğitim Merkezi hocalarından Fatma Yörük'ün öğretmenliğini yaptığı sınıfta Başkan Hürriyet, 70 yaşındaki Hatice Ocakoğlu ile birlikte eğitim kitabı okudu. Hatice teyzenin takıldığı yerlerde devreye giren Başkan Hürriyet, Hatice teyzenin okuma yazma heyecanına ortak oldu. - KOCAELİ

Fatma Kaplan Hürriyet, Hatice Çarpar, Hürriyet, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:53 Kaynak: İHA
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