70 Yaşında Spor Tutkusuyla Örnek Oluyor

ENES SANSAR - Amasya
'da yaşayan 70 yaşındaki emekli öğretmen Abdurrahman Gültekin, ilerleyen yaşına rağmen zor hareketleri rahatlıkla yapabilmesiyle dikkati çekiyor. Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi mezunu olan Gültekin, üniversite yıllarında judo yapmaya başladı. Bir daha sporu hayatından çıkarmayan Gültekin, ilerleyen yıllarda tekvando, boks, karate, wushu kungfu, kickboks gibi pek çok spor dalıyla da ilgilendi.
Son 15 yıldır ağırlıklı olarak fitness aletleriyle çalışan 3 çocuk, 6 torun sahibi Gültekin, bugüne kadar farklı branşlarda katıldığı turnuvalarda çeşitli dereceler elde etti.
İlerlemiş yaşına rağmen yeteneği ve tecrübesini birleştirerek gençlere eğitim veren Gültekin, birbirinden güç hareketleri yaparak herkesin takdirini kazanıyor.
- "Spor yapanın ihtiyarlığı da sağlıklı oluyor"
Gültekin, AA muhabirine, spor yapmanın kendisine en büyük faydasının zararlı alışkanlıklardan uzak kalmasını sağlaması olduğunu söyledi.
Sporun yaşı olmadığını, herkesin her yaşta yapabileceği bir spor branşı olduğunu anlatan Gültekin, "18 yaşımda başladım spora. Değişik branşlarda çalıştım. Bu sadece bir spor değil, yaşam tarzı olmaya başladı. Çünkü gördüm ki spor yapanın ihtiyarlığı da sağlıklı oluyor. Şu anki sağlığım spor sayesinde. Genç
yaşta spor yapmak, ihtiyarlığa yatırımdır." dedi.
Kurslara katılarak 60 yaşından sonra tekvando, judo ve wushu kungfu antrenörlük belgesi aldığını belirten Gültekin, gençlere, kötü alışkanlıklardan uzak durup hayat boyu sağlıklı olmaları için en az bir spor dalıyla mutlaka ilgilenmeleri tavsiyesinde bulundu.
Gültekin, "Allah insanı çalışmak üzere kurgulamış. Çalışmıyorsa pas tutuyor, bazı ihtiyarların da halini görüyoruz, yürüyemiyorlar ama ben bu yaşıma rağmen sporumu yapıyorum." ifadesini kullandı.
Hayatı boyunca hiçbir destekleyici madde kullanmadığının altını çizen Gültekin, üç öğün protein ağırlıklı gıdalar aldığını dile getirdi.
Bazı genç sporcuların vücut yapmak uğruna kendilerini kobay gibi kullandırdıklarını belirten Gültekin, "Bazılarına söyledim, 'Niye kendinize zarar veriyorsunuz' diye. Doğrusu doğal beslenmedir. Günde 3 öğün uygun aralıklarla protein ağırlıklı beslenmek sporcuya yeter." değerlendirmesinde bulundu.