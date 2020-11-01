70 yaşındaki Ahmet Çitim, depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı - Son Dakika

70 yaşındaki Ahmet Çitim, depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
01.11.2020 01:17
70 yaşındaki Ahmet Çitim, depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı 70 yaşındaki Ahmet Çitim Rıza bey apartmanından 33 saat sonra sağ kurtarıldı İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, 70 yaşındaki Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı.
70 yaşındaki Ahmet Çitim, depremden 33 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
70 yaşındaki Ahmet Çitim Rıza bey apartmanından 33 saat sonra sağ kurtarıldı
İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, 70 yaşındaki Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı. Depremden 33 saat sonra enkaz altından çıkartılan Çitim, yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.
İzmir'de depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda, depremden 33 saat sonra bir kişi sağ çıkartıldı. 70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay yerinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da AFAD yetkililerinden bilgi aldı.
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