70 yaşındaki adamdan örnek davranış - Son Dakika

70 yaşındaki adamdan örnek davranış
6 saat önce
Sultanbeyli'de yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.
Sultanbeyli'de yaşayan 70 yaşındaki bir vatandaş maaşını 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı. yaşlı adam bu hareketiyle herkese örnek oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek vermek isteyen 70 yaşındaki bir kişi, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Yaşlı adam polisin yardımıyla evinden alınarak bankamatiğe götürüldü. Maaşını bağışlayarak kampanyaya destek veren yaşlı adam bu hareketiyle herkese örnek oldu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 04:43 Kaynak: İHA
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