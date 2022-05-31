70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı - Son Dakika
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70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı

31.05.2022 19:20
70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı

Edirne'de yaşlı bir vatandaşın evinin sundurmaya kısmına çıktığını gören vatandaşlar adamın intihar ettiğini sanarak ekiplere ihbarda bulundu. Olayın intihar girişimi değil vatandaşın gaz kokusu sebebiyle çıktığı balkonda mahsur kalması olduğu anlaşıldı.

Edirne'nin Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Yaşar Jipka'nın evinin sundurma kısmına çıktığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 'intihar girişimi' ihbarında bulundu.

OLAY BAMBAŞKA ÇIKTI

Olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşlı vatandaş, sundurmaya intihar için değil evin içinden gaz kokusu geldiği için çıktığını söyledi.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ AŞAĞIYA İNDİRDİ

Merdivenle yaşlı vatandaşın bulunduğu sundurmaya çıkan polis ve itfaiye ekipleri, vatandaşı camdan içeriye alıp ardından aşağıya indirdi. Yaşlı vatandaş, sağlık kontrolü yapılmak için ambulansa bindirildi.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, İntihar, Edirne, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 70 yaşındaki adamı sundurma kısmında gören vatandaşlar intihar sandı, gerçek çok geçmeden anlaşıldı - Son Dakika
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