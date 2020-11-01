70 yaşındaki adamın enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

70 yaşındaki adamın enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı
01.11.2020 01:52
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan depremin ardından 33 saat sonra sağ olarak çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'deki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan depremin ardından 33 saat sonra sağ olarak çıkarılan 70 yaşındaki Ahmet Çitim'in enkazdan kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde deprem nedeniyle yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan, Ahmet Çitim adlı vatandaş sağ kurtarıldı. Depremden 33 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarılan Çitim'in İHH ekipleri tarafından enkazdan kurtarılma anları saniye saniye kaydedildi.70 yaşında olduğu öğrenilen Ahmet Çitim adlı vatandaş, ekipler tarafından kurtarıldıktan sonra ambulansla hastaneye sevk edildi. - İZMİR
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