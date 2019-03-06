Son Dakika Haberleri: 70 Yaşındaki Atlet Ali Demirhan'dan Türkiye Rekoru

70 Yaşındaki Atlet Ali Demirhan'dan Türkiye Rekoru

1 saat önce

İstanbul'da düzenlenen Masterler Salon Balkan Şampiyonası'nda yarışan Ali Demirhan, bir Türkiye rekoru ve 4 altın madalya ile adından söz ettirdi.

70 Yaşındaki Atlet Ali Demirhan'dan Türkiye Rekoru, System.String[]
İstanbul'da düzenlenen Masterler Salon Balkan Şampiyonası'nda yarışan Ali Demirhan, bir Türkiye rekoru ve 4 altın madalya ile adından söz ettirdi. Demirhan, M70 kategorisinde 800 metreyi 2,26,73 ile tamamlayarak, Karadağlı rakibine fark atarak altın madalya kazandı. Aynı yarışta Burak Büyükbakkalköy 3.38.64 derecesi ile 3. oldu. 

1500 metre koşuda 6,04,93 derecesi ile tamamlayarak yeni Türkiye rekorunun ve altın madalyayı boynuna taktı. Karadağlı rakibinin ikinci olduğu koşuda Yaşar Dadak ise 6,17,97 derecesi ile üçüncü oldu. M70 3000 metre koşusunda 13,35,19 derecesi ile birinci olan Demirhan, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı. Aynı yarışta 13,48,91 derecesi ile Yaşar Dadak ise ikinci gümüş madalya elde etti. 

Türkiye birinciliği göğüsledi 

4x200 metre bayrak koşusunda 2,27,95 derecesi ile Türkiye takımı birinci oldu. Yunanistan takımının diskalifiye olduğu koşuda Türkiye'ye altın madalya kazandıran ekip Ali Demirhan, Yılmaz Ergüneş, Burak Büyükbaykal ve Şerafettin Çetinalp'ten oluştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:10 

İstanbul, Ali Demirhan, Türkiye, Güncel
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