70 yaşındaki Çapur çifti "girişimciliğin yaşı yok" dedi
1 saat önce
Çopur ailesi, Gaziantep'in tarihi çarşısı Buğday Pazarı'nda açtığı atölyede ürettiği el yapımı doğal ahşap ürünleri yine aynı mekanda satışa sunuyor.
Çopur ailesi, Gaziantep
'in tarihi çarşısı Buğday Pazarı'nda açtığı atölyede ürettiği el yapımı doğal ahşap ürünleri yine aynı mekanda satışa sunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:28
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