Son Dakika Haberleri: 70 yaşındaki Çapur çifti "girişimciliğin yaşı yok" dedi

70 yaşındaki Çapur çifti "girişimciliğin yaşı yok" dedi

1 saat önce

Çopur ailesi, Gaziantep'in tarihi çarşısı Buğday Pazarı'nda açtığı atölyede ürettiği el yapımı doğal ahşap ürünleri yine aynı mekanda satışa sunuyor.

70 yaşındaki Çapur çifti
Çopur ailesi, Gaziantep'in tarihi çarşısı Buğday Pazarı'nda açtığı atölyede ürettiği el yapımı doğal ahşap ürünleri yine aynı mekanda satışa sunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:28 

Gaziantep, Ekonomi
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