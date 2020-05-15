70 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek - Son Dakika

70 yaşındaki emekliden Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli Nusret Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki emekli Nusret Topçu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bin lira bağışladı. Osmaniye Mahallesi'nde yaşayan Topçu'nun evine giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi, Topçu'ya maske ve kolonyasını teslim etti. Topçu da maske ve kolonya getirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek olmak istediğini belirtti. Vefa Sosyal Destek Grubu, Topçu'nun bin liralık bağışını kampanya hesabına yatırarak, dekontu kendisine verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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