ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor - Son Dakika

ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor

07.03.2021 12:40

70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyorANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki 12 kız kardeşten 70 yaşındaki Fatma Koçubaba, 62 yıldır çobanlık yapıyor.

70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor

ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki 12 kız kardeşten 70 yaşındaki Fatma Koçubaba, 62 yıldır çobanlık yapıyor. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Koçubaba kardeşleri evinde ziyaret ederek, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.

Konyaaltı'nın Doyran Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ile İsmail Koçubaba çiftinin erkek çocuk beklentisi sonrası 12 kız kardeş dünyaya geldi. Anne ve babanın vefatının ardından birbirine tutunan 12 kız kardeşten Fatma Koçubaba, ailenin sorumluluğunu üstlendi. 8 yaşındayken küçükbaş sürüsünün çobanlığını yapmaya başlayan Fatma Koçubaba, 62 yıldır çobanlık yaparak ailesinin yükünü omuzluyor. Hayvancılık yaparak ailesini ekonomik açıdan ayakta tutan Koçubaba'nın 8 kız kardeşi evlendi. Kardeşlerinin evlenerek hayat kurmasında başrol oynayan Fatma Koçubaba, bekar yaşamayı tercih etti. Kendisi gibi evlenmeyen kardeşleri Şadiye (67), Sultan (65) ve Mükerrem (57) ile birlikte aynı evde yaşamını sürdüren Fatma Koçubaba, ailenin temel direği olmaya devam ediyor.

BAŞKAN ESEN EVİNDE ZİYARET ETTİ

Geçen yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla, daha önce hiç sinemaya gidemeyen köylü kadınları sinemaya götüren Konyaaltı Belediyesi, bu yıl salgın nedeniyle etkinliğe ara verdi. Farklı etkinliklerle emekçi kadınların yanında olmaya devam eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Fatma Koçubaba'yı ve kardeşleri evinde ziyaret etti. Koçubaba kardeşlerle bir süre ateşin başında oturan Esen, Fatma Koçubaba'yı verdiği mücadele nedeniyle tebrik ederek, 'Ne mutlu size, hiç kimseye muhtaç olmadan ayaklarınız üzerinde kalmışsınız. Kadınların ayakta durması konusunda birçok kişiye örneksiniz" dedi.

'EVLENMEK İSTEMEDİM'

Kendi yaşamını ve ailesini anlatan Fatma Koçubaba, 11 kardeşinin sağlığının yerinde olduğunu, bazı eniştelerinin ise hayatlarını kaybettiğini söyledi. Koçubaba, 'Ben evli değilim, evlenmeyi istemedim. Yaş aldıkça evlenmeyi istemedim. Başkasının yanına gidesim gelmedi, geçinmenin zor olduğunu anlayınca evlenmek istemedim. Bu yaştan sonra da evlenmek olmaz" diye konuştu.

8 YAŞINDA ÇOBANLIĞA BAŞLADI

Anne ve babası ölünce kız kardeşlerine annelik ve babalık yaptığını belirten Koçubaba, 'Kardeşlerimin hepsi sağolsun, varolsunlar. Babam hastalandığında geçim işleri bana kalmasaydı bilemezdim geçinmenin nasıl olduğunu. Bir markete gitsem ekmek almasını bilmezdim, sonradan açıldım, artık bu işleri öğrendim. Küçüklüğümden beri çiftçilikle uğraşıyorum. 8 yaşımdan beri koyun güdüyorum. Ekini de biçiyoruz, koyunlara da bakıyoruz. Amcam da koyunlarını kendi oğluna vermedi, bana teslim etti. Koyunlar benim sesime durup yürürler" dedi.

'BİZİ VAR EDEN YOKLUKTU'

'Biz yokluktan adam olduk varlıktan değil" diyen Fatma Koçubaba, şöyle konuştu:

'Hepimiz hayvan güderek büyüdük. Hayvan güderken karşı dağın başından en aşağısına kadar gelirdim. Şimdi bu taraflarda güdüyorum. Sabah kalktığımda önce kedilere ekmek veriyorum. Ardından sığırları gütmeye başlıyorum. Ama yüksek yerlere çıkamam. Yerimde oturmayı hiç sevmem. Eskiden düdük gibi ıslık çalar, geri döndürürdüm koyunları. Ama şimdi takma dişten dolayı aynı sesleri çıkaramıyorum. Bizim koyunlar yabancı birini gördüğü zaman kaçar. Yabancıların kokusunu biliyorlar, kokuyu aldığında da kaçıyorlar."

'KEŞKE ÖYLE BİR ŞANSIM OLSA'

Hayvancılıkta 62 yıllık emeği olduğunu belirten Fatma Koçubaba, kolay bir hayatı olmadığını vurguladı. Koçubaba, 'Yeri geldi katırla çift sürdüm. Babam 'Bunun sürdüğü çiftten sonra o yıl hasat çok olur' derdi. Bir apartman dairesinde oturmayı isterdim. Hurma'da arsam varmış ama üstünü kapatmışlar diyorlar. Keşke öyle bir şansımız olsa" dedi.

ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor
ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor

Semih Esen, Konyaaltı, Koçubaba, Emekçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA 70 yaşındaki Fatma teyze 62 yıldır çobanlık yapıyor - Son Dakika


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