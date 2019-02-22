Son Dakika Haberleri: 70 Yaşındaki Futbolcudan İha'ya Ziyaret

70 Yaşındaki Futbolcudan İha'ya Ziyaret

45 dakika önce

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2. Amatör Lig ekiplerinden Kızıltepe Gençlerbirliğispor'un tecrübeli futbolcu 70 yaşındaki Şerif Kunt, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kızıltepe bürosunu ziyaret etti.

70 Yaşındaki Futbolcudan İha'ya Ziyaret, System.String[]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2. Amatör Lig ekiplerinden Kızıltepe Gençlerbirliğispor'un tecrübeli futbolcu 70 yaşındaki Şerif Kunt, İhlas Haber Ajansı (İHA) Kızıltepe bürosunu ziyaret etti.

Geçtiğimiz sezon Osmaniye Karaçayspor'da forma giyen 70 yaşındaki Şerif Kunt, Kızıltepe Gençlerbirliğispor'a transfer olmuştu. Kunt, ilk maçında takımıyla 4-2'lik galibiyet yaşamıştı. Oynadığı oyun ile futbolseverlerin beğenisini kazanan Kunt, ilçede Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasında kardeşlik köprüsü oluşturdu.

İHA Kızıltepe muhabiri İsmail Aydoğan'ı ofisinde ziyaret eden Kunt, çalışmalarından dolayı Aydoğan'a teşekkür etti.

Gazeteci Aydoğan ise, ziyaretten dolayı Kunt'a teşekkür ederek, "Bölgemiz ile Karadeniz arasında kardeşlik ve gönül köprüsü kuran tecrübeli futbolcuya destek vermek için her zaman hazırız. Gençlerimiz onun futbolundan ve spora bakış açısından örnek alacak. Kendisi de Kızıltepe'nin misafirperverliğini çok beğendi, futbol hayatında başarılar dilerim" dedi. - MARDİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



FIFA'dan İngiliz Devi Chelsea'ye 2 Dönem Transfer Cezası Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier, Milli Oyuncu Zeki Çelik'i Öve Öve Bitiremedi

AK Parti Seçim Bürosu Önünde Silahlı Kavga! 1'i Ağır 4 Kişi Yaralandı Şampiyonlar Liginde Haftanın Futbolcusu Diego Godin Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 17:26:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 70 Yaşındaki Futbolcudan İha'ya Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]