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70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi - Son Dakika

70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi

31.01.2022 09:40

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Havva Durmuş, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Veli Akademisi desteği ve torunlarının ders notlarının yardımıyla okuma yazma öğrendi.

İstanbul'un Tuzla ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Havva Durmuş, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri Veli Akademisi desteği ve torunlarının ders notlarının yardımıyla okuma yazma öğrendi. Havva Durmuş kendisi ile Veli Akademisi'ne giden kadınlar ile sömestr tatiline çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Veli Akademisi'nin karne törenine katıldı. Başkan Yazıcı, başta Havva Durmuş olmak üzere, okuma yazma öğrenen kadınlara karnelerini verdi.

Tuzla Belediyesi, çocuklarını Bilgi Evleri'ndeki eğitimlere getiren ve okuma yazma bilmeyen annelere, özel bir eğitim programı düzenledi. 'Okumanın yaşı yoktur' sloganı ile başlatılan Veli Akademisi'ne gelen veliler karne heyecanı yaşadılar. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Aliresoğlu'nun da katıldığı karne töreninde Havva Durmuş da karne heyecanı yaşadı. 70 yaşındaki Havva Durmuş, Tuzla Belediyesi Bilgi Evleri'ne torununu getirmeye başladığı zaman Veli Akademisi ile tanışarak kayıt yaptırdı. Durmuş, ilerleyen yaşına rağmen gerek Bilgi Evleri'ndeki öğretmenleri gerekse ilkokula giden torunlarının ders notlarından çalışarak okuma yazmayı öğrendi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Havva Durmuş'un karnesini verdikten sonra başarısı için tebriklerini iletti.

'ÇOCUKLARIM OKURKEN BEN DE HEVESLENDİM, OKURUM DEDİM'

Okuma heyecanını anlatan Havva Durmuş, 'Hayalim bu sıralarda okumaktı. Bu hayalim gerçekleşti. Herkese çok teşekkür ederim. Torunlarım ile okuyorum. Okula gitmeyi çok istemiştim. Ama maddi nedenlerden dolayı okula gidemedim. 'İnşallah bir gün bende okurum' dedim. Hep okuyacağım. Okumanın yaşı olmaz. Çocuklarım, torunlarım hep okurken ben de heveslendim. 'Okurum' dedim. Onlar okuyunca ben de okurdum. Burayı araştırdım. Gelmeye karar verdim. Çocuklarım, 'Anne sen okumaya mı gideceksin' dedi. 'Evet' dedim. Okumanın yaşı olmaz diyerek buraya geldim. Çok güzel bir aşamadayım? dedi.

?HAVVA ABLAMIZDAKİ HEYECAN BİZLERİ APAYRI MUTLU ETTİ?

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,? AÇEM'lerimizde olduğu gibi anne ve çocuğunu bir arada ders gördürerek nasıl bir eğitim modeli oluşturduysak Veli Akademimizde de aynısını oluşturduk. Belli bir yaşa gelmiş, okuma yazma öğrenmemiş ve belli konularda kendisini geliştirmek isteyen velilerimize bu çatı altında belgelerini verdik. Burada eğitimlerini alıyorlar. Mutlular. Hayata katılmanın, bir şeyler öğrenmenin keyfini yaşıyorlar. Biz de onları keyfi ile keyifleniyoruz. İyi ki varlar. Vatandaşlarımız ile birlikte güzel bir çalışma ortaya koyuyoruz. Sanki ilkokuldaki öğrencinin heyecanını onların gözlerinde görmek bizi ayrıca mutlu ediyor. Burada Veli Akademimizde Havva ablamızda bir şey gördük. Torunu ile burada eğitim gördü. Ondaki heyecan bize apayrı bir mutluluk verdi. Havva ablamızın yapmış olduğu bu özverili çalışmada dolayı kendisini tebrik ediyorum? diye konuştu.

70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi
70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi
70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi

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Tuzla Belediyesi, Bilgi Evleri, Hisarcık, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 70 yaşındaki Havva Bulut torunlarının ders notlarıyla okuma yazmayı öğrendi - Son Dakika
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