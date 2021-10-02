Üye Girişi
70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi - Son Dakika

70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi

02.10.2021 17:12

Antalya'da 70 yaşındaki bir kadın, daha önce eşek meselesi sebebiyle husumetli olduğu komşusu tarafından darbedildi. Karnına tekmeyle vurulan ve başı taşla ezilmeye çalışılan yaşlı kadın, olay yerine koşan eşi ve köyün imamı tarafından kurtarıldı.

Güneycik Mahallesi'nde eşi Bayram Özçelik (77) ile birlikte yaşayan 7 çocuk annesi 70 yaşındaki Sabure Özçelik, komşusu M.E. ile 2 yıl önce hayvanların birbirine saldırması üzerine tartıştı. Olayın ardından iki aile arasında husumet başladı. Dün her iki aile de ortak olarak kullanılan havuz başında karşı karşıya geldi. Burada su kullanımı yüzünden yine tartışma başladı.

KAVGAYI KÖYÜN İMAMI AYIRDI

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. İddiaya göre burada M.E., 70 yaşındaki Sabure Özçelik'i öldüresiye darp etti. Kadının bağırma sesleri ile olay yerine gelen köyün imamı kavgayı ayırdı. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık çalışanları yaralı kadını Manavgat Devlet Hastanesine kaldırdı.

Eşek yüzünden kavga ettiği 70 yaşındaki komşusunu darbedip başını taşla ezmeye kalktı

"BAŞIMI TAŞ İLE EZMEYE KALKTI"

Manavgat Devlet Hastanesine tedavisi tamamlanan yaşlı kadın kızının evine taburcu oldu. Tedavisi burada devam edilen Sabure Özçelik, "Komşumuz M.E. ile 2 yıl önce bizim eşek ve onun katırı yüzünden tartışma yaşadık. Bu günden beri aramızda husumet var. Dün köyümüzün ortak kullanımı olan sulama havuzunun başında karşılaştığımızda aramızda önce ağız dalaşı ardından da tartışma yaşandı. Tartışma sırasında beni iterek yere düşürdü. Karnıma tekme vurup başımı taş ile ezmeye kalkıştı. Bağırışlarımı duyan köyümüzün imamı ve eşim geldiğinde kaçtı. Jandarmaya şikayette bulunduktan sonra Manavgat devlet Hastanesine geldik. Başımdaki yarık, gözümdeki morluk ve sırtımdaki tekme yerleri tedavi edildi. Tomografi çekildikten sonra kızımın evine geldik. Eğer eşim ve hoca sesimi duymasa belki de beni öldürecekti. Bu şahsın cezasını çekmesini istiyorum" dedi.

Eşek yüzünden kavga ettiği 70 yaşındaki komşusunu darbedip başını taşla ezmeye kalktı

"HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN"

Sabure Özçelik'in eşi Bayram Ali Özçelik, M.E. ile aralarında husumet bulunduğunu, köyde çok kişinin arasının bu şahısla kötü olduğunu iddia ederek, "Evde otururken birden eşinin bağrışmalarını duydum. Koşup geldim. Ben geldiğimde imam da gelmişti. M.E. koşarak kaçıyordu. Peşinden gitmek istedim. İmam beni engelledi ve sakinleştirdi. Eşimi alıp tedavisini yaptırdık. Bu şahsın hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum" dedi. Yaşlı kadın, başının taş ile ezilmek istendiğini belirterek M.E.'den şikayetçi oldu.

70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi

Bayram Özçelik, Manavgat, Bayram, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti 16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 16:56 Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor 16:15 50 bin lira sermayeyle mantar üretim tesisi kurdu, şimdi asgari ücretin 4 katı gelir elde ediyor
Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi 15:57 Milyonlarca lira harcanarak hizmete açılmıştı! Karadeniz'in en uzun teleferiği çürümeye terk edildi Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi 15:41 Şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın annesi Şengül Önal, yaşamını yitirdi Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu 15:39 Eski ABD Başkanı Trump'ın ekibinden Stephanie Grisham: Trump, bana erkek arkadaşımın cinsel organının boyunu sordu
Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu 14:38 Son Dakika: Bakan Koca vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili paylaşıp, uyarıda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda 13:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son yolculuğuna uğurlanan Oğuzhan Asiltürk'e duygusal veda

Son Dakika Haberleri
16:58 Liseli öğrencilerin omuz atma kavgası hastanede bitti
16:56 Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu
16:55 Karısının cinsel içerikli videosunu canlı yayında izleten koca: Eşimi geri kabul ediyorum
16:35 Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi
16:31 Leonardo Dicaprio'nun başrolde yer aldığı Zindan Adası filminin gizemleri çözülüyor! Seyircinin filmdeki ateş ve suyu takip etmesi yeterli
16:22 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 2 Ekim 2021
16:06 Başakşehir'de Aykut Kocaman dönemi resmen kapandı
16:02 Son dakika magazin haberleri! Magazin gündemindeki son gelişmeler
16:00 Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı
16:00 Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız! Bakan Koca, ülkemizde yapılan toplam aşı dozu sayısını paylaştı
Dimitrios Pelkas, geçen sezonu mumla aratıyor Dimitrios Pelkas, geçen sezonu mumla aratıyor         
17:11
Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu Son Dakika: Bingöl'de terör saldırısı: 2 işçi şehit oldu         
16:56
Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi Bakasetas coşkusu devam ediyor! Öyle bir falso verdi ki, gol olacağını kimse tahmin edemedi         
16:35
Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı Fenerbahçe Stadı hakkındaki sözleri nedeniyle CHP'li Tuba Torun'a tepki yağıyor! Ortalık karıştı         
16:01
Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş Amaçlarına ulaşamamışlar! Öldürüp cesedini sandıkla denize attıkları gayrimenkul zengini dayatmaları kabul etmemiş         
15:53
Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda Galatasaray Stadı'nın ismi değişiyor! 100 milyon dolarlık yeni stat ismi yolda         
15:39
Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı Önceki sene 15 kilo veren Büşra Pekin, Dilber Ay'ı canlandıracağı film için 9 kilo birden aldı         
15:00
Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor Dağın tepesindeki ''Gelin taşı'' hayran bırakıyor! Hikayesi ise iki gelinin kavgasına dayanıyor         
14:13
Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var Koronavirüs salgınını dünyaya anlatan Çinli avukat 600 gün sonra açıklama yaptı: Anlatamayacağım şeyler var         
13:46
Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor Oyuncu Tamer Karadağlı'dan şaşırtan takıntı! Ayakkabılarını sadece 2 yerde çıkartabiliyor         
13:44
Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı Papua Yeni Gine, liderlerin kullanılması için aldığı 40 araçlık Maserati filosunu zararına satışa çıkardı         
12:50
Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor Dolandırıcılara 90 bin lira kaptırdı, 50 yıllık eşi, 3 yıldır konuşmuyor         
12:27
Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti Bu görüntüler kan dondurdu! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti         
08:57
Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı Yeraltı dünyasının tanınan ismi Sedat Şahin kardeşinin cenazesine katıldı, görenler kamerasını açıp birbirleriyle yarıştı         
07:57
Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı Plaj hentbolunda yaşanan bikini krizinde yeni perde! Bakanlar olaya el attı         
21:26
Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı Cinsel içerikli videoda karısını gördüğünü iddia ettiği görüntüleri canlı yayında izletti! Fulya Öztürk utancından bakamadı         
21:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2021 17:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: 70 yaşındaki kadın, eşek yüzünden kavga ettiği komşusu tarafından darbedildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement