Son Dakika Haberleri: 70 Yaşındaki Kadın Oy Kullanmaya Ambulansla Geldi

70 Yaşındaki Kadın Oy Kullanmaya Ambulansla Geldi

1 saat önce

Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Çorlu'da seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanacakları sandıklara giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

70 Yaşındaki Kadın Oy Kullanmaya Ambulansla Geldi, System.String[]
Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yurt genelinde olduğu gibi Çorlu'da seçmenler saat 08.00'den itibaren oy kullanacakları sandıklara giderek vatandaşlık görevlerini yerine getirdi.

2'si gezici toplam 568 sandığın kurulduğu Çorlu'da vatandaşların oy verme haklarını kullanmaları için sağlık ekipleri de adeta seferber oldu.

Çorlu genelinde hastanelerde ya da evlerinde tedavileri süren toplam 7 hasta 112 Acil Servis ekiplerince oy kullanacakları okullara taşındı.

Bu hastalardan biri de 70 yaşındaki Ayşe Kayın'dı. Yaşlı kadın evinden ambulansla alınarak oy kullanacağı Çorlu Atakent Ortaokulu'na getirildi. Burada 1548 numaralı sandıkta oyunu kullanan yaşlı kadın yine sağlık ekiplerinin yardımıyla ambulansa alınarak evine götürüldü. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:06 Kaynak: İHA

Acil Servis, Çorlu, Güncel
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