70 yaşındaki kadını dolandırmaya gelen şahıs kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

28 Ekim Perşembe günü Maltepe'de meydana gelen olayda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, ev telefonundan aradıkları E.G.'ye "Adınız bir dolandırıcılık suçuna karıştı" dedi. Polis ve savcıyla konuştuğunu düşünen kadın da bankada 10 bin doları olduğunu şüphelilere söyledi. Şüpheliler de E.G.'den tüm parasını kendilerine vermesini istedi. Durumdan şüphelenen E.G. de evden çıkamayacak durumda olduğunu ve paraları elden teslim edeceğini kendisini arayanlar söyledi.

SİVİL POLİSLER 5 SAAT BOYUNCA ŞÜPHELİYİ BEKLEDİ

E.G. de telefonu kapatır kapatmaz polis merkezine giderek durumu anlattı. Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi Suç Araştırma ekipleri dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Sivil polisler, kadının oturduğu apartmana gitti. Polislerden biri, apartman görevlisi kılığına girerken, diğerleri de kadının evinde şüphelinin gelmesini yaklaşık 5 saat bekledi.

"KAHVALTINI YAP AMA TELEFONU KAPATMA"

Şüpheliler, sabit hattan kadını tekrar aradı ve telefonu kapatmamasını söyledi. Ardından şüpheliler kadının parmak izinin çıkmaması içinde 10 bin dolar olan poşeti buzdolabında bekletmesini istedi. Şüpheliler, 4 saat boyunca telefonla konuştukları kadına telefonu kapatmamasını talep ederken, kendini savcı olarak tanıtan şüpheli de kadına "Biraz dinlen, kahvaltını yap ama telefonu kapatma" dedi. Saatler sonra bir şüpheli, taksiden inerek kadının yaşadığı apartmana girdi. Apartman görevlisi kılığındaki sivil polis ise şüpheliyi anbean takip etti.

POLİSLER KISKIVRAK YAKALADI

Şüpheli, daire kapısını çalar çalmaz daireden çıkan polisler şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli Mehmet U. Şehit Saffet Okumuş Polis Merkezi'ne getirildi. Anadolu Adliyesi'ne sevk edilen Mehmet U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.