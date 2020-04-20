70 yaşındaki Mevlüt amca, 15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı - Son Dakika

70 yaşındaki Mevlüt amca, 15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı

Sokağa çıkma kısıtlamasında 70'lik Mevlüt Efe'den komşularına akordiyon konseri

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında komşularına akordiyonu ile konser vererek evde kalınan sürede hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.

TCDD'den emekli 70 yaşındaki Mevlüt Efe, 15 yıldır ara verdiği akordiyonu ile müzik yapmaya sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tekrar başladı. Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan komşularına moral olsun diye akordiyonu ile birbirinden güzel parçaları sundu. Mevlüt Efe, evde kaldığı sürede akordiyonu ile konser vererek hem kendisi vakit geçiyor hem de komşularına moral oluyor.