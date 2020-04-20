70 yaşındaki Mevlüt amca, 15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı - Son Dakika

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70 yaşındaki Mevlüt amca, 15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı
6 saat önce
70 yaşındaki Mevlüt amca, 15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı Sokağa çıkma kısıtlamasında 70'lik Mevlüt Efe'den komşularına akordiyon konseri Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında komşularına akordiyonu ile...
70 yaşındaki Mevlüt amca, 15 yıldır eline almadığı akordiyonu komşuları için çaldı
Sokağa çıkma kısıtlamasında 70'lik Mevlüt Efe'den komşularına akordiyon konseri
ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında komşularına akordiyonu ile konser vererek evde kalınan sürede hoşça vakit geçirmelerini sağlıyor.
TCDD'den emekli 70 yaşındaki Mevlüt Efe, 15 yıldır ara verdiği akordiyonu ile müzik yapmaya sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle tekrar başladı. Mevlüt Efe, sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinden çıkamayan komşularına moral olsun diye akordiyonu ile birbirinden güzel parçaları sundu. Mevlüt Efe, evde kaldığı sürede akordiyonu ile konser vererek hem kendisi vakit geçiyor hem de komşularına moral oluyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 09:38 Kaynak: İHA
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