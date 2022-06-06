70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor - Son Dakika
Üye Girişi

70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor

06.06.2022 13:16

70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Kursiyeri Nermin Barlas: "Kurslar insanın dertlerini unutturuyor"KAYSERİ Kayseri'de Kocasinan Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat ve Öğrenme Haftası çerçevesinde 'Yıl Sonu Ürün Sergisi' açılışı yapıldı.

70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi Kursiyeri Nermin Barlas:

"Kurslar insanın dertlerini unutturuyor"

KAYSERİ Kayseri'de Kocasinan Halk Eğitim Merkezi tarafından Hayat ve Öğrenme Haftası çerçevesinde 'Yıl Sonu Ürün Sergisi' açılışı yapıldı. 4 sene önce çini boyama sanatı alanında kursa başlayan ve kursa hala devam eden 70 yaşındaki Nermin Barlas da yaptığı eserlerini sergiledi.

Kocasinan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından 12 branşta 400'e yakın eserin bulunduğu serginin açılışına Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Halk Eğitim Merkezi öğretmenleri ve kursiyerler katıldı. Açılışın ardından protokol üyeleri ürünlerin sergilendiği stantları gezerek, ürünler hakkında bilgiler aldı.

Düzenlenen kursların bütün vatandaşlara açık olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, "Bugün Hayat ve Öğrenme Haftası çerçevesinde açılan ve 400'e yakın eserin bulunduğu sergimizi açtık. Bu serginin de bize en büyük sürprizi kursiyerlerden Nermin hanım oldu. 70 yaşında bir kursiyerimiz. Çini boyama sanatı ile ilgili derslere katıldığını ve hayat bulduğunu belirtti bizlere. Burası her yaştan kursiyerlere açık. 400-500 tane eserimiz var burada ve gerçekten şu eserleri gördüğümüzde harika eserlerin ortaya koyulduğunu görüyoruz. Burada bir emek var. Biz Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 16 tane Halk Eğitim Merkezimizle halkımızı bekliyoruz. Yaş sınırı olmadan her yaştan kursiyerimiz gelip buralara kayıt yaptırabilirler. Bu güzel eserlerin ortaya çıkarılmasında katkıda bulunabilirler. Özellikle yaşımız 70-75 demeyelim. İlgi duyduğumuz her alanda kurslarımız açılabiliyor. Bu konuda kurs yetkililerimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kursta yaptığı eserleri sergileyen 70 yaşındaki kursiyer Nermin Barlas da, "Bu kursa tesadüfen başladım ben. 4 yıl önce sadece çini bölümü varmış ve ben de oraya yazıldım ama iyi ki de yazılmışım. Benim gibi evde oturup canı sıkılan bütün hanımlara, mutfak, oturma odası, televizyon karşısı deyip de dolaşan hanımların hepsinin gelmesini öneriyorum. Bağımlılık yapıyor. İnsanın yaşını, hastalığını, ağrısını sızısını unutturuyor. Herkes gelsin ve bu kurslara katılsın. Hocalarımız mükemmel, çok güzel öğretiyorlar. Bizler de zevk alarak yapıyoruz, herkese tavsiye ederiz. İyi ki bu kurslar var, iyi ki açmışlar. Bu işleri inşallah gençlerimize de sevdiririz. Bu eğitimler de ilerler gider yoksa unutulmaya yüz tutmuş kıyıda kenarda duran çini derslerimiz de inşallah rövanşta olur" ifadelerine yer verdi.

Protokolün stantları gezmesinin ardından salonda mini konserle Kayseri Türküleri dinletisi yapıldı.

70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor
70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor
70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor
70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor

YORUMLAR
500
Kayseri'den kısa kısa Kayseri'den kısa kısa İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü İnşaatın 4'üncü katındaki iskeleden düşen işçi öldü
Kaynak: İHA

milli eğitim bakanlığı, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:36 Dolar ve euro yılın en yüksek seviyelerini gördü!
13:26 Erdoğan 3600 ek gösterge çalışmasının ayrıntılarını açıklayacak! İşte yapılması beklenen zam oranı
13:06 Galatasaraylı Marcao nikah tazeledi! Doğum gününde hayalini gerçekleştirdi
12:58 Canlı yayında bir kadın tarafından yapılan itiraf, stüdyoyu buz kestirdi: Yanlışlıkla köpeğimin spermini yuttum
12:54 Oyuncu Demet Evgar, doğuma az bir süre kala karnı burnunda fotoğraflarını paylaştı
12:38 Melek Mosso'nun yerine sahneye çıkan Seda Sayan, Isparta'da bando ekibi ve güllerle karşılandı
12:36 Katil kuş, köy halkına hayatı zindan etti! Özellikle sarışın kadınlara saldırıyor
12:33 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan eski oyuncusunu kadroya katmak istiyor
12:23 Pakistan'da eski Başbakan Imran Han'a suikast düzenlenecek iddiası ülkeyi karıştırdı! Destekçilerinden "tepkimiz agresif olacak" açıklaması geldi
12:04 İYİ Partili yetkiliden bomba iddia: Kılıçdaroğlu 3 Temmuz'da adaylığını açıklayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2022 13:54:16. #1.12#
SON DAKİKA: 70 yaşındaki Nermin teyzenin eğitim azmi gençlere taş çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement