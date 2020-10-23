70 yaşındaki Rus dağcı, kayalardan halatsız indi - Son Dakika

70 yaşındaki Rus dağcı, kayalardan halatsız indi
23.10.2020 10:31
70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich,Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.
70 yaşındaki Rus dağcı Diduh Andrey Andronovich, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan tırmanış ipi olmadan indi.
Rusya'da 70 yaşındaki dağcı gençlere taş çıkardı. Diduh Andrey Andronovich adlı dağcı, Rusya'nın Stolby Tabiatı Koruma Alanı'nda bulunan onlarca metre yükseklikteki kayalıklardan yalnızca vücudunu kullanarak indi. O anları Sosyal medyadan paylaşan Andronovich izlenme rekoru kırdı.
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