70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor - Son Dakika

70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

08.03.2021 21:20

- 70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan 70 yaşındaki Safiye Ereli, hem hayvancılık hem de tek başına çalıştırdığı değirmenle adeta gençlere taş çıkartıyor.

- 70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Suüstü köyünde yaşayan 70 yaşındaki Safiye Ereli, hem hayvancılık hem de tek başına çalıştırdığı değirmenle adeta gençlere taş çıkartıyor.

Yüksekova ilçe merkezine 16 kilometre uzaklıkta olan Suüstü köyünde yaşayan 8 çocuk annesi ve 10 torun sahibi Safiye Ereli, 21 yıl önce eşinin vefat etmesinden sonra kendilerine ait değirmeni çalıştırmaya devam etti. Yıllardır her sabah namaz kıldıktan sonra evden çıkan Safiye Ereli, 100 metre uzaklıkta bulunan değirmene geçerek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğütüyor. Normalde 10 kişinin yapması gereken işi tek başına yapan Safiye nine, köyde hayvanlara da bakarak hem ot taşıyor hem yerini temizliyor hem de kuzuları emziriyor. Tüm zorluklara rağmen değirmende bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları tek başına öğüten Ereli, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylerden sipariş alarak evinin geçimini sağlıyor.

Değirmendeki işini bitiren Safiye Ereli, 70 yaşına ve tüm yorgunluğuna rağmen yetiştirdikleri ineklerine de bakarak kış için peynir ve süt topluyor.

10 kişinin yapmadığı işi tek başına yaptığını dile getiren Safiye Ereli, "Evimin her şeyine ben bakıyorum. Sabah namazı kıldıktan sonra evime 100 metre uzaklıkta olan değirmene giderek bulgur, un, mısır ve buğday gibi tahılları öğüterek kullanılacak şekle getiriyorum. Normalde bu işi 10 kişi yapacakken, ben tek başıma yapıyorum. 21 yıl önce eşim bakıyordu. Eşim vefat ettikten sonra tüm sorumluluk bana düştü. 70 yaşıma rağmen her gün olduğu gibi işimi zevkle yapıyorum. Yaptığım işleri, Irak başta olmak üzere İstanbul, Ankara, Diyarbakır ve tüm civar köylere göndererek evimi geçindiriyorum. Değirmendeki işimi bitirdikten sonra süt ve peynir için yetiştirdiğim ineklerime de bakıyorum. Bunların yanında, köyde hayvanlara da bakarak ot taşıyor, yerini temizliyor, kuzuları emziriyor ve biriken karları temizliyorum. Her şeye rağmen bir kadın olarak evime en güzel şekilde bakıyorum" ifadelerini kullandı.

Safiye Ereli'nin torunu Bahar Ereli ise ninesinin 10 erkeğin yapamadığı işi yaptığını belirterek, "Hayvanlara ve değirmene bakarken, dışarıdaki işleri yapar, kar temizler ve ekmek pişirir. Tüm zorlu işleri yaparak evin geçimini sağlıyor. Biz ninemizi çok seviyoruz. Çünkü onun böyle çalışması bizleri çok mutlu ediyor" dedi.

70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor
70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor

Yüksekova, Hakkari, Buğday, Namaz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 70 yaşındaki Safiye nine, 10 kişinin yapamadığı işi tek başına yapıyor - Son Dakika


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