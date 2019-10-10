Son Dakika Haberleri: 70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi
Son Dakika 3. Sayfa 70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi

70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi

2 saat önce

Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.

70 yaşındaki uyuşturucu yetiştiricisi adliyeye sevk edildi, System.String[]

Bolu'da polis ekiplerinin yaptığı operasyonda evinde yetiştirdiği kenevir bitkileri ile yakalanan 70 yaşındaki B.Ö., adliyeye sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde yaşayan B.Ö. (70) isimli şahsın evinde uyuşturucu madde yetiştirdiği ve sattığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Ekiplerin, B.Ö'nün evine düzenlediği operasyonda 230 cm ve 164 cm boyunda 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan B.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan yaşlı adam adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kenevir, Polis, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:32 Kaynak: İHA
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