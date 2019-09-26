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70 yaşındaki yaşlı adamdan hastane asansöründe yankesicilik...70'lik zanlı kamerada

1 saat önce

70 yaşındaki yaşlı adamdan hastane asansöründe yankesicilik...70'lik zanlı kamerada Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen yaşlı adam tutuklandıADANA - Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının...

70 yaşındaki yaşlı adamdan hastane asansöründe yankesicilik...70'lik zanlı kamerada

Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen yaşlı adam tutuklandı

ADANA - Adana'da bir kamu hastanesinin asansöründe hasta yakınının 2 bin lira parasını yankesicilik yöntemiyle çaldığı öne sürülen yaşlı adam tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Yeni Baraj Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hasta yakını gibi bir kamu hastanesine gelen Murat A. asansöre binerek burada hasta yakını Mustafa K.'ye yaklaşıp, cebindeki 2 bin lira parayı yankesicilik yöntemiyle çalarak kayıplara karıştı. Mustafa K. bir süre sonra parasının olmadığını fark edince hemen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Polis yapılan başvuru üzerine hastanenin güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis kısa sürede zanlının Murat A. olduğunu tespit ederken, zanlının yankesicilikten 12 suç kaydı bulunduğu, ayrıca yaralama, resmi belgede sahtecilik, eşini darp, tehdit ve hakaretten de suç kaydı olduğu öğrenildi.

Polisin yaptığı baskınla yakalanan Murat A., emniyetteki sorgusunda parayı almadığını ileri sürdü. Zanlı sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

70 yaşındaki yaşlı adamdan hastane asansöründe yankesicilik...70'lik zanlı kamerada

Polis, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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