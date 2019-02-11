Son Dakika Haberleri: 70 Yaşındaki Yaşlı Kadının 25 Yıllık Çöp Mesaisi

70 Yaşındaki Yaşlı Kadının 25 Yıllık Çöp Mesaisi

48 dakika önce

Antalya'da daha çok erkek mesleği olarak bilinen ve 25 yıl önce başladığı çöp toplayıcılığı mesleğiyle 3 çocuğunu yetiştiren yaşlı kadın, 8 yaşındaki torununu da çöpten kazandığı parayla büyütüyor.

70 Yaşındaki Yaşlı Kadının 25 Yıllık Çöp Mesaisi, System.String[]
Antalya'da daha çok erkek mesleği olarak bilinen ve 25 yıl önce başladığı çöp toplayıcılığı mesleğiyle 3 çocuğunu yetiştiren yaşlı kadın, 8 yaşındaki torununu da çöpten kazandığı parayla büyütüyor. 10 yıl önce eşini kaybeden ve geçim sıkıntısı sebebiyle işe devam etmek zorunda kaldığını belirten 70 yaşındaki Safiye Bekteş: "25 yıl önce gençtim, kuvvetliydim ama artık takatim kalmadı " dedi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde torunuyla birlikte yaşayan Safiye Bekteş (70), 1994 senesinde memleketi Afyon'dan 3 çocuğu ve eşiyle birlikte Antalya'ya yerleşti. Afyon'da hayvancılıkla uğraşan Bekteş, iş bulamayınca çöp toplayarak geçimini sağlamaya başladı. Çöpten kazandığı parayla 3 çocuğuna bakan Bekteş, 10 yıl önce ise hastalıktan dolayı eşini kaybetti. Eşi hayattayken verdiği geçim mücadelesine eşini kaybettikten sonra da devam eden Safiye Bekteş, 8 yıldır beraber yaşadığı torununa da çöp işinden kazandığı parayla büyütüyor.

Sabah erken saatlerde eldivenlerini ve montunu giyerek işe çıkan çöp toplayıcısı Bekteş, evinin önünde duran yeşil çöp arabasını sırtlayarak yakınındaki çöp konteynerlerini dolaşmaya başlıyor. Bir süre sonra evine geri gelen Bekteş, torununa kahvaltı hazırlayarak, onu okula gönderiyor. 8 yaşındaki torunu okula gittikten sonra yeniden işe çıkan Bekteş, bakmadığı çöp konteynerlerine giderek, kendisine para kazandıracak plastik, karton, kutu gibi malzemeleri bulmaya çalışıyor.

"Gelirim olsa bu işi yapmayacağım"

Afyon'da hayvanlarını satarak Antalya'ya yerleştiklerini ifade eden Bekteş, geçiminin zor olması nedeniyle 25 senedir çöp toplayıcılığını yaptığını söyledi. Eşinin hayattayken fazla çalışamadığını dile getiren Bekteş, "Ben çocuklarımı ayakta tutmak için böyle uğraştım. 8 yıldır da torunuma bakıyorum. Torunuma da aldığım para yeter yetmez uğraşıyorum, çalışıyorum" dedi.

"Torunumu çöp arabasında büyüttüm"

Torununu çöp arabasında büyüttüğünü kaydeden Bekteş, "Beraber çöpe çıkardık. Onun altına minder, yastık koyarak üstünü battaniye ile örterdim. Yağmurlu havalarda üstü ıslandıysa eve getiriyorum, üstünü değiştiriyordum, uyutuyordum. Onu öyle büyüttüm." diye konuştu.

"Benim dikili bir ağacım yok ki ben bu işi yapıyorum"

Kendisine 2 ay önce 633 lira yaşlılık parası bağlandığını söyleyen 70 yaşındaki Safiye Bekteş, başka da gelirinin olmadığını vurguladı. Eşinden kalan evde yaşadığını söyleyen Bekteş, "Eşimden kalan ev çocuklarımın üzerine. Başımı sokacağım bir ev var, hayatta kalmak için ise çalışmak zorundayım. Eğer çöpe çıkabilirsem 10 lira, 15 lira kazanıyorum. Zaten çöplerde de bir şey yok iyi kötü çöpleri dolanıp eve geliyorum." ifadelerini kullandı.

Günde 2 defa işe çıktığını belirten Bekteş, "Torunum okula gitmeden çıkıyorum. Ona, 'Sen evde otur yavrum, ben dolanıp geleceğim' diyorum. Ben geliyorum kahvaltı yapıyoruz ardından o okula gidiyor. Torunum okula gidince bir daha işe çıkıyorum." diye konuştu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:57 Kaynak: İHA

Afyon, Antalya, Yaşam
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