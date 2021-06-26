70 yaşındaki Yeter teyze, torunlarıyla birlikte üniversite sınavına girdi - Son Dakika

İSTANBUL (İHA) – İstanbul'da torunlarıyla birlikte Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren 70 yaşındaki Yeter Gül, 'Okumanın yaşı yok' dedirterek, azmiyle herkese örnek oldu.

Türkiye genelinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. Sonuçları üniversiteye girişte kullanılacak sınav, farklı görüntülere sahne oldu. Sınava girenler arasında en dikkat çekeni torunlarıyla sınava gelen 70 yaşında Yeter Gül oldu. Ortaokulda eğitim hayatına ara veren Gül, 64 yaşından sonra eğitim hayatına devam etme kararı aldı. Açık öğretimle önce ortaokulu ardından liseyi bitiren Yeter Gül, üniversite okumaya karar verdi ve torunlarıyla beraber üniversite sınavına girdi.

"Hedefim ziraat mühendisliği okumak"

Sınav öncesi konuşan 70 yaşındaki Yeter Gül, "İdealimdi. 17 yaşında evlendim 2 evladım oldu. Onların tahsilleriyle ilgilendim. Biri mühendis çıktı biri iktisatçı çıktı. 2 torunum var, onlar da çok başarılı. Dedim ki 'ben niye yapmayayım'. Ortaokul terktim. 2016 yılında müracaat ettim. Ortaokulu bitirince dedim 'haydi liseye de devam edeyim'. 2 buçuk yılda da bunu bitirdim. Oğlum bana söz verdi 'anne üniversiteye gidersen ben seni okutacağım' diye. Eşim çok destekledi. Eşim gelemedi evde kuran okuyor benim için" dedi.

Hedefinin ziraat mühendisliği okumak olduğunu söyleyen Yeter Gül, gençlere ve okumak isteyenlere de seslenerek, "Boş yere vakit geçirmesinler, bilgisayarlara falan çok üzülüyorum kendim de aktif kullanmıyorum. Hatta evde oturan hanımlara da sesleniyorum. Ben yaptıktan sonra 70 yaşında, 50 yaşındakiler oturuyor televizyon izliyor. Onlara mesaj olsun diye de girdim. Allah nasip ederse yani bilmem nereye kadar daha giderim" diye konuştu.

"Yıllarca okul önlerinde o bizi bekledi, şimdi biz onu bekliyoruz "

Yeter teyzeye sınava giderken destek olmak için oğlu, kızı, damadı ve torunları da eşlik etti. Yeter Gül'ün oğlu Ersin Gül, "Çok azmetti, gece 12'lere kadar iş bitiyor, ders çalışıyordu. O bizi bekledi yıllarca okul önlerinde, şimdi biz onu bekliyoruz. Yüksek lisansını da bekliyoruz bundan sonra. İnşallah yapar" diyerek başarılar diledi. Yakınlarıyla sarılarak desteğini alan Yeter teyze, sınav salonun yolunu tuttu. Sınav sonrasında açıklama yapan Yeter Gül, "Türkçe soruları bayağı kolay geldi. Birkaç tane Matematik ve Sosyal Bilgiler'den yaptım. Genel olarak iyiydi, çok teşekkür ederim" dedi. - İSTANBUL