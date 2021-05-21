70 yıl sonra kimliğine kavuştu, ilk iş nikah kıydı - Son Dakika

70 yıl sonra kimliğine kavuştu, ilk iş nikah kıydı

VAN – Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan ve 70 yıl sonra nüfus cüzdanına kavuşan Vesile Taştan, ilk olarak resmi nikah kıydırdı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan ve Kıbrıs Gazisi Abdurrahman Yıldırım ile imam nikahlı evlenen Taştan, anne ve babası tarafından nüfus müdürlüğüne bildirilmediği için 70 yıldır nüfus cüzdanı olmadan hayatını sürdürdü. Taştan'ın talebi üzerine Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu'nun talimatıyla başlatılan çalışmalarda DNA testi yapılarak mahkeme süreci başlatıldı. Sürecin tamamlanmasıyla Taştan, 70 yaşında nüfus cüzdanına kavuştu.

İlk iş resmi nikah kıyıldı

Nüfus cüzdanı sahibi olan Taştan, 52 yıllık imam nikahlı eşi ile resmi nikah kıyılmasını istemesi üzerine tören düzenlendi. Belediyenin nikah salonunda düzenlenen törende, çiftin şahidi olan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "Vesile ablamızın saklı nüfus olayı vardı. Önce Nüfus Genel Müdürlüğü ile görüştük. Vesile ablamızın Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartının teminini sağladık. Sonra resmi nikah istediler. Ben de mutlulukla karşıladım. Çiftimizin nikah şahitliğini yaptık, ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.

"Artık kimlik kartım var ve her yere gidebileceğim"

Evlilik cüzdanını AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas'tan alan Taştan ise "Daha önce kimlik kartım olmadığı için hastaneye bile gidemiyordum. Artık kimlik kartım var ve her yere gidebileceğim. Allah herkesten razı olsun" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Yıldırım da, uzun bir uğraşın ardından kimlik kartına kavuşan eşiyle resmi nikah yapmanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.